ALVORSPRAT: Hege Rebbeng Frikksdatter forteller til Stefan Gundersen at hun ikke blir med videre.

«Jakten»-frieren trakk seg brått: − Var ikke riktig å fortsette

Hege Rebbeng Frikksdatter (56) ga jernet på speeddaten, men overrasker bonden Stefan Gundersen (50) med å takke for seg allerede på første gruppedate.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Også de andre frierne blir overrumplet når Frikksdatter i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» kunngjør at hun reiser.

– Nå får dere ham for dere selv, sier 56-åringen før hun pakker sakene sine.

Dermed var sjekkeeventyret over for Hemnes-kvinnen, som bare bor 40 minutters kjøring fra gården til Rømskog-bonden.

Frikksdatter forteller til VG at det var leit å trekke seg.

– Men magefølelsen min sa meg at det var det rette. Jeg merket tidlig at det var noen damer der som var nesegrust forelsket i Stefan, og det var ikke jeg. Derfor følte jeg at det ikke var riktig for meg å fortsette, sier hun.

Den utløsende faktoren var en konkurranse, der frierne skulle spise verdens sterkeste chili. Der måtte Frikksdatter melde pass.

– Jeg kan ikke spise chili, for det påvirker pustemekanismen min. Men konkurransen tydeliggjorde hvor viktig det var for de andre å komme videre. Så da fikk jeg i fleisen at vi var på veldig ulike nivåer her, sier frieren.

Om hun virker en tanke oppgitt når hun går, så forsikrer Frikksdatter at hun ikke var det.

– Jeg håper ikke folk tror det. Jeg prøvde bare å ta det med litt humor. Selv følte jeg at forståelsen mellom Stefan og meg var god under den siste samtalen.

OVERRASKET: Stefan Gundersen hadde ikke sett for seg dette utfallet.

– Men var det ikke en smule oppofrende å trekke seg av hensyn til de andre?

– Nei, jeg ofret meg ikke. Det må du ikke skrive, sier Frikksdatter og ler.

– Det ville blitt halvhjertet om jeg skulle fortsette, forklarer frieren, som ikke utelukker at hun kunne forelsket seg i Stefan på sikt.

– Hadde vi møttes på butikken og startet under andre omstendigheter, så kanskje. Livet er fullt av tilfeldigheter.

Det var sønnen til Frikksdatter som oppfordret moren til å skrive brev.

– Sønnen min hadde nemlig jobbet med garasjen til Stefan to år tidligere, så han kunne anbefale bonden, sier «Jakten»-frieren.

Frikksdatter angrer hverken på deltagelsen eller at hun trakk seg.

– Det var nesten som en god, gammeldags leirskole. Jeg hadde bare positive opplevelser.

HÅPEFULLE: Stefan Gundersen og Hege Rebbeng Frikksdatter helt i starten av innspillingen.

Bonden innrømmer at han ble sjokkert, særlig fordi Frikksdatter virket veldig på under speeddaten.

– Ikke fremsto hun sjenert heller. Hege ga inntrykk av å være en dame som fint kunne ta plassen hun trengte eller ville ha, sier Gundersen til VG.

Han gjorde ikke noe forsøk på å overtale henne til å bli.

– Hun var såpass tydelig på at dette var gjennomtenkt. Hun ville trekke seg, så da valgte jeg bare å respektere det valget.

Spesielt skuffet ble han ikke, for de to hadde ikke hatt lang nok tid til å bli kjent med hverandre. Derfor forholdt han seg ganske nøytral.

Mer nervøs ble han med tanke på innspillingen fremover.

– Jeg må innrømme at jeg tenkte litt på det, på om jeg var oppmerksom på signalene de sendte ut, og om flere kom til å trekke seg.

GRUPPEDATE: Hege Rebbeng Frikksdatter overlater her bonden til de andre håpefulle frierne.

Frikksdatter er fortsatt singel, men kan opplyse om at hun har fått henvendelser fra TV-seere.

– Jeg har seilt på en bølge av kjærlighet etter at jeg kom på skjermen, fra venner, kolleger og andre. Så noen blir nok litt skuffet nå. Og ja, det har kommet noen meldinger i innboksen. De har jeg ikke svart på, men vi får se fremover, sier TV-sjekkeren.

– Kommer det noe som virker bra, spennende og troverdig, så er det ikke umulig at jeg svarer. Men jeg har det flott som singel og stresser ikke, sier Frikksdatter, som er lokomotivfører.