«Jakten»-bonden Stefan får hetta – avbryter valget

Stefan Gundersen (50) reiser seg brått og går midt i en viktig del av innspillingen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Når bonden i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» skal velge sine aller første friere etter speed-daten, går han på en smell.

Omgitt av åtte damer og programleder Gunhild Dahlberg (46) ser det først ut som om Gundersen er herre over situasjonen. Men den gang ei.

– Den første jeg vil spørre, er ... Eh ..., sier Rømskog-bonden før han blir stille.

Han ser så bort på Dahlberg og spør: – Kan vi stoppe nå? Jeg tror jeg trenger en bitte liten timeout.

Nesten på gråten reiser han seg og går, mens Dahlberg roper etter ham.

– Det kokte i hodet mitt. Alle inntrykkene var så overveldende at jeg ble slått i bakken, forklarer Gundersen til VG.

SJEKKEBONDE: Stefan Gundersen fra Rømskog i Viken er én av årets håpefulle bønder i «Jakten på kjærligheten».

50-åringen opplyser at følelsene tok overhånd etter en lang og krevende dag.

Alle som så forrige episode, fikk med seg at Gundersen også under speed-daten hadde tegn til noe som lignet panikk. I tillegg gikk han i surr i navnene til kvinnene.

– Fra å være hjemme under pandemien, kun omgitt av firbente venner, ble det litt mye med flere titalls folk rundt meg, der det var forventet at jeg skulle være skrudd på med hele følelsesregisteret hele tiden. Jeg tenkte jo også selv at disse damene fortjente såpass etter at de hadde tatt mot til seg og meldt seg på.

Da bonden satt der og skulle plukke damer med hjem til gården, var han veldig sliten, forklarer han.

– Jeg tror nok det er en av de vanskeligste dagene jeg har hatt i mitt liv. Der og da tenkte jeg spesielt på to ting – gjør jeg de rette valgene, og husker jeg navnene?

Men noen av navnene var som blåst bort.

– Jeg suger på det med navn. Ansikter husker jeg, men navn har jeg alltid vært dårlig på. Derfor reiste jeg meg og gikk. Skal jeg velge rett, må jeg i det minste kunne tiltale dem med navn, sier han og ler.

FØRSTE VALG: Stefan Gundersen omgitt av programleder Gunhild Dahlberg og friere.

Gundersen skjønner at han nok gjorde frierne usikre.

– Men jeg kjente bare på kaos akkurat da. Det var en følelsesmessig dag av en annen verden.

I tillegg var mange av frierne av det heller usjenerte slaget. Gundersen ble satt ut flere ganger under speed-daten. Da en av kvinnene tok på seg en klovnenese, ble han synlig ubekvem.

– I utgangspunktet er ikke klovnehumor det som treffer meg mest, men jeg prøvde å spille med, gliser han.

Påmeldt i smug

Det var søsteren som meldte bonden på «Jakten på kjærligheten». Selv hadde Gundersen ikke sett på serien siden Katrine Moholt (47) var programleder.

– Jeg hadde et ubesvart anrop på mobilen en dag, og litt senere tikket det inn en SMS fra samme nummer om at jeg var påmeldt til «Jakten». Søsteren min og jeg hadde fleipet om det, så jeg visste hvor jeg skulle ringe, humrer han.

På spørsmål om han visste hva han gikk til da han sa ja, svarer Gundersen imidlertid kontant «nei»:

– Ikke i nærheten. Er du gæren! Men jeg trodde det. Det mentale var det aller verste.

TV-kameraene, derimot, brydde han seg ikke om. Verre var det å se seg selv på TV helt i starten.

– Jeg både ser ut og høres helt annerledes ut enn jeg forestiller meg i mitt eget hode. Men nå går det bedre, forsikrer han og smiler.

Gundrsen får også flust med henvendelser fra TV-seere.

– Jeg har nok fått flere meldinger nå i etterkant enn jeg fikk brev. Men jeg svarer ikke på dem. Det kan jeg jo ikke. Men litt vanskelig er det, for om ikke annet vil jeg gjerne takke for komplimentet. Jeg leser alle, og mange skriver veldig hyggelig.