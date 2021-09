NY SESONG: Olav Haust, Tonje Jenssen, Emil Norderhaug, Kristiane Seglem, Imani Edvardsen, Lukas Whitaker, Sandra Bury, Stian Trulsen, Vendela Haugstad, Veronica Jansen og Mathias Luther er deltagerne i den nye sesongen av «Paradise Hotel» som har premiere mandag 20. september.

«Paradise Hotel» innfører samtykkekrav før sex

Deltager Stian Trulsen (23) tror produksjonen tok grep etter overgrepsanklager i den svenske versjonen av realityprogrammet. Det avviser programsjef i Nent.

Av Siri Berge Christensen

– Vi fikk beskjed fra dag én om at hvis vi skulle ha sex, så måtte vi samtykke med tommel opp til kamera, fra begge parter, sier Stian Trulsen til VG.

Han er en av deltagerne i sesong 15 av «Paradise Hotel», som har premiere mandag.

– Så hvis du drev å rota litt for mye så ringte de til telefonen og ga en pekepinn på at vi måtte gi tommel opp. Det var en hendelse med meg og Emil, som bare var kødd, hvor de ringte og sa «dere må ta tommel opp». Da sa jeg at jeg aldri hadde ligget med Emil, ler han før han legger til:

– Men for all del, det er viktig at de passer på. Det var vel noe de måtte ha etter det som skjedde i Sverige.

TV-KLAR: Stian Trulsen er en av deltagerne i den nye sesongen av «Paradise Hotel».

I en episode av svenske «Paradise Hotel» som ble sendt 20. april i år, ble en mannlig deltager sendt hjem for «gjentatte regelbrudd».

Overgrepsanklagene i Sverige: I en episoden av svenske «Paradise Hotel» som ble sendt 20. april i år, ble deltager Toby Johnson sendt hjem for «gjentatte regelbrudd».

Samme dag fortalte to deltagerne Jennifer Paatere og Annie Dahlberg at de var utsatt for overgrep under innspillingen: – Han stakk hånden opp under kjolen og stoppet ikke der, fortalte Paatere til Expressen.

Annie Dahlberg på sin side opplevde at den samme deltageren dro ned BH-en og blottla brystet hennes mens TV-kameraene rullet og gikk.

I programmet beklaget Johnson på det sterkeste det som har skjedd.

Da saken ble kjent i mediene var det gått flere måneder siden innspillingen fant sted: – Hvorfor ingen grep inn der og da, kan jeg dessverre ikke svare på, sa Susanne Nylén, som er pressesjef for Viaplay og Viafree til Aftonbladet i april.

Paatere og Dahlberg har i ettertid uttalt at de ikke fikk lov til å snakke om overgrepene de skal ha blitt utsatt for under innspillingen av realityserien. Pressesjef Nylén har uttalt at det aldri har vært deres intensjon.

Den svenske vårsesongen ble etter hendelsen fjernet fra strømmetjenesten, og i august opplyste Nent at den allerede innspilte høstsesongen ikke kommer til å vises.

Samtidig ble det også kjent at det blir store forandringer i formatet når det returnerer i 2022. Endringene skjer også i Norge.

Samme dag fortalte to kvinnelige deltagere at de hadde blitt utsatt for overgrep under innspillingen som fant sted flere måneder i forveien. Saken ble i ettertid politianmeldt, og svenske påtalemyndigheter etterforsker saken.

Avviser sammenheng

Programsjef i Nent, Christian Meinseth, bekrefter at de i denne sesongen har innført samtykkekrav før en intim aktivitet.

– Ja, de må begge godkjenne med å gi tommel opp til kameraet.

– Har dere gjort dette på grunn av hendelsen i Sverige?

– Nei, men vi har selvfølgelig arbeidet med sesongen og sett på våre prosesser omkring formatet, så vi sikrer at «Paradise Hotel» både er attraktivt å se på og morsomt å være deltager i.

– Vi er svært opptatt av deltagernes sikkerhet, og vi har ikke hatt noen utfordringer rundt dette i den norske sesong 15, som har premiere i dag, sier Meinseth.

Samtykkekravet ble ikke praktisert i sesong 14. Ifølge VGs opplysninger ble denne innspillingen avsluttet kort tid før innspillingen av sesong 15 startet i midten av april.

Flere endringer

Den svenske vårsesongen ble fjernet fra strømmetjenesten, og i august opplyste Nent at den allerede innspilte høstsesongen ikke kommer til å vises.

Samtidig ble det kjent at det blir store forandringer når programmet returnerer i 2022.

Endringene skjer også i Norge, og Meinseth sier man vil kunne se endringer allerede i denne sesongen.

– Det betyr at vi har en «Paradise Talents»-uke hvor vi fokuserer på indre verdier, at deltagerne kan sove med hvem de vil om natten, at det alltid skal gis samtykke hvis deltagerne ønsker at inngå i en intim aktivitet – samt en rekke andre både synlige og ikke synlige tiltak.

Han sier «Paradise» skal speile tiden vi lever i akkurat nå.

– Samtidig er vi også nøye med å overvåke språkbruk og hvordan deltagerne omtaler hverandre. Alle skal vise respekt for hverandre, og det blir mer fokus på selve spillet. Seerne kan glede seg til en spennende og underholdende sesong, sier han.

Trulsen: – Fint at de passer på

Deltager Trulsen synes «tommel opp»-rutinen i hovedsak er et godt grep fra produksjonen.

– Men jeg vet ikke om min tass der nede hadde stått etter at jeg snakket med produksjonen i fem sekunder. Hvis du er full i gang, lyset er av og du koser deg, så går den ganske raskt ned hvis du plutselig må prate i telefonen og ta tommel opp. Men det er fint at de passer på.

– Blir det mye tommel opp fra deg i sesongen da?

– Det får du vente og se. Jeg fikk en del tilbud om tommel opp, så får vi se om jeg samtykker.