ALENE MOT SINE EGNE: Britney Spears, her i Oslo Spektrum i 2000.

Filmanmeldelse «Britney vs. Spears»: Vergeløs

Noen ting forandrer seg aldri. Alle vil fortsatt ha en bit av Britney.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DOKUMENTAR

«Britney vs. Spears»

Premiere på Netflix tirsdag 28. september

Regi: Erin Lee Carr

Med: Jenny Eliscu, Erin Lee Carr, Adnan Ghalib, Sam Lufti

Ny uke, ny TV-dokumentar om Britney Spears’ vergemål: Netflix’ «Britney vs. Spears» kommer bare noen dager etter «Controlling Britney Spears», som igjen var en oppfølger til New York Times’ passe gode «Framing Britney Spears» fra februar. CNN har også gjort sitt, leser jeg: «Toxic: Britney Spears’ Battle For Freedom» er også helt fersk.

Strømme-økonomiens hunger etter «innhold» er umettelig, hvilket blant annet betyr at det nå blir laget 95 minutter lange dokumentarer basert på materiale som for noen år siden ville blitt veid og funnet tilstrekkelig for et 4-til-6 minutters innslag på Dagsrevyen.

ENKLERE TIDER: Britney Spears på en pressekonferanse i 2000.

Langhalm, ja. Og ettersom disse Britney-dokumentarene er så påpasselige med å sette et kritisk søkelys på medienes behandling av Spears på 2010-tallet, er det kanskje på tide å se seg selv i speilet nå?

Det problematiske med vergemålet er for lengst belyst. Å fortsette å terpe på denne familietragedien blir fort en type grafsing som er like etisk betenkelig som paparazzi-tsunamien hun så vidt overlevde for 15 år siden.

Det er ingen grunn til å tvile på at regissøren Erin Lee Carr og journalisten Jenny Eliscu (som har intervjuet Spears flere ganger) gjerne vil hjelpe sangfuglen i det gylne buret. «Alle» er pro-«free Britney» i 2021, og de to gjør ingen forsøk på å kamuflere det.

SANGFUGL I BUR: Spears på en prisutdeling i Beverly Hills i 2018.

«Britney vs. Spears» er ikke journalistikk, men i beste fall kampanjejournalistikk, illustrert ved at Eliscu på et tidligere tidspunkt bokstavelig talt har gjort seg selv til en protagonist i historien.

Det er greit, så lenge man ikke seiler under falskt flagg. Men det forhindrer ikke «Britney vs. Spears» fra å føles vilkårlig og sprikende, amatørmessig laget, energifattig og rett og slett kjedelig.

Det sier seg nesten selv at Carr og Eliscu ikke har fått «skurkene» i historien i tale, fremst blant dem pappa James P. «Jamie» Spears (som nå er innstilt på å droppe denne stadig hetere poteten) og den oppnevnte advokaten Samuel Ingham III (han trakk seg fra rollen i juli).

«PIECE OF ME»: Britney Spears i Las Vegas i 2018.

De har snakket med «altmuligmannen» Sam Lutfi, som antas å være en av årsakene til at pappa Spears ønsket å sette sin datter under administrasjon til å begynne med. Han virker å være et klassisk Hollywood-åtseldyr, en sånn fyr som har posisjonert seg rundt store stjerner i store kriser siden kjendis-tidenes morgen (se alle fra Marilyn Monroe til Michael Jackson).

Et par av de andre intervjuobjektene slår en som noenlunde den samme ulla: Selvbestaltede «redningsmenn» med fotobag-en full av vikarierende motiver. En av denne filmens svakheter er at det er vanskelig for oss som ser på å danne oss et bilde av troverdigheten, eller mangelen på sådan, ved disse menneskene.

«UTE PÅ PRØVE»: Spears på premieren til «Once Upon A Time ... in Hollywood» i 2019.

En annen svakhet er at intervjuene, samme hvem det er som snakker, gir fryktelig lite. Objektene enten kan ikke eller vil ikke si noe. Filmskaperne ønsker at vi skal være flue på veggen i en redaksjon som graver seg frem til «sannheten». Men hva er de egentlig de avdekker?

Ikke stort som vi ikke har lest om allerede: At noen dokumenter omtaler Spears som «dement», men at hun åpenbart var frisk nok til å fremdeles kunne gi konserter. At Spears muligens er blitt «belønnet» med medisiner i perioder da hun har jobbet hardt.

Det de to har å slå i bordet med, føles som smuler. Jeg ble ikke klokere. Jeg ble ikke holdt i ånde heller.