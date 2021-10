Seks som «Squid Game» Liker du «Squid Game» og har lyst til å se mer som den? Vi gir deg flere eksempler på spill og sosiale eksperimenter med dødelig utfall. Ingvill Dybfest Dahl Av Publisert 02. oktober, kl. 19:41 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Koreanske «Squid Game» har raskt blitt den mest populære TV-serien på Netflix, og strømmetjenesten spår at den brutalt blodige spillserien kan slå «Bridgerton» som deres mest sette noensinne.

Konseptet er at drøyt 450 personer med stor gjeld blir presset til å konkurrere i barneleker. De kan vinne en enorm pengepremie – men taper de, dør de. Noen utvalgte privilegerte kan se på det hele.

Om du trodde «Hunger Games» var den første til å gi deg dødelig lek der mennesker blir satt opp mot hverandre og der rike eliter har privilegier over andre, er det feil.

Allerede i 1932 kom en film som viste hvordan enkelte liker å arrangere «lek» der andre må dø. I «The Most Dangerous Game» var det en rik greve på en øy som fikk skip til å gå på grunn og deretter jaktet på de overlevende. Hodene på byttene hang han opp i troférommet sitt.

Bøkene, filmene og seriene om spill med livet som innsats har eksistert lenge – selv om metodene det skjer gjennom har variert. Her er noe du kan se om «Squid Game» var noe for deg:

Seks tips til deg som likte «Squid Game»

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«3%» (2016-2020), Netflix

I denne brasilianske serien på fire sesonger bor mesteparten av verdens befolkning i fattigdom, men noen få privilegerte bor i et slags paradis. For å komme dit, må man delta i The Process – en rekke øvelser der mange taper, noen dør og kun tre prosent kommer gjennom nåløyet.

«Alice in Borderland» (2020), Netflix

Ganske fersk japansk serie basert på manga. En videospill-besatt mann befinner seg plutselig i et alternativt Tokyo der han og vennene hans tvinges til å konkurrere i et potensielt dødelig spill.

«Battle Royale» (2000), iTunes

Denne bloddryppende japanske filmen ble sagt å ha inspirert «Hunger Games», men den er langt fra alene. Her tvinger myndighetene en busslast med niendeklassinger til å spille Battle Royale. De blir utstyrt med en sekk med tilfeldige våpen hver, og får tre dager til å drepe alle de andre. Om flere enn én overlever, dør alle.

«The Hunt» (2020), Viaplay, SF Anytime

Denne politiske skrekkfilmen ble kritisert av president Trump og fikk utsatt premiere i USA. Tolv mennesker våkner opp i en skog uten å huske hvordan de kom dit, og blir beskutt. Det viser seg at en internett-konspirasjonsteori har ført en rik liberal elite til å dope ned og jakte på en gruppe konservative. Men én kvinne snur spillet mot dem som startet det.

«The Purge» (2013), Amazon Prime

«The Purge», som etter hvert har blitt en hel franchise, er ikke så mye et spill som en befolkningskontroll-metode. I 2022 er arbeidsledighet nesten avskaffet og kriminaliteten rekordlav. Det er fordi myndighetene gir 12 timer årlig der alt er lov: Du kan drepe hvem du vil. Ikke helt uventet har rike mennesker i forskansede boliger en fordel, men selv der kan du aldri være helt trygg.

«The Maze Runner» (2014), Disney+, TV 2 Play, Viaplay

Også denne ga en hel serie filmer, men i den første våkner Thomas opp i en lysning omgitt av en enorme mur. Han husker ingenting, men får vite at utenfor muren venter en labyrint med dødelige monstre. De unge menneskene der organiserer seg og forsøker å finne en vei ut av labyrinten. «The Maze Runner» er mer et eksperiment enn et spill, men absolutt med livet som innsats.