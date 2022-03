TV-KJENDIS Kim Kardashian, her avbildet i California i 2020.

Kim Kardashian lover å røpe hvordan hun ble kjæreste med Pete Davidson

Kim Kardashian (41) har vært hemmelighetsfull, men nå lover den nyskilte reality-dronningen å lette på sløret.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

At Kim Kardashian og den 13 år yngre «Saturday Night LIve»-komikeren Pete Davidson (28) er et par, har vært tydelig i noen måneder.

I februar i år omtalte Davidson for første gang Kardashian som «kjæreste» i et TV-intervju, og de to er blitt avbildet sammen en rekke ganger.

Kardashian har imidlertid vært taus om hvordan det hele startet. Men nå kommer hun til å snakke, forsikrer hun overfor Variety.

Lover alle detaljene

Sammen med søstrene Khloe Kardashian (37) og Kourtney Kardashian (42), samt mamma Kris Jenner (66), snakker Kim om den kommende realityserien « The Kardashians», som har premiere på strømmetjenesten Hulu i april.

Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som satte punktum i 2020. Og mye har altså skjedd siden da.

Kim fikk i forrige uke innvilget skilsmisse fra rapper Kanye West (44), til tross for at han har kjempet med nebb og klør for å unngå det. Kim forteller i det nye bladintervjuet at seerne vil få vite hvordan hun og Pete ble kjent med hverandre.

– De skal få vite hvem som tok initiativet, hvordan det hele foregikk og alle detaljene som alle er nysgjerrige på, sier Kim.

– Jeg er definitivt klar for å snakke, og jeg skal garantert forklare alt, legger hun til.

KJENDISPAR: Kim Kardashian og Pete Davidson avbildet ute på byen i Los Angeles i november i fjor.

Pete Davidson kommer imidlertid ikke til å figurere i serien med det første.

– Jeg har ikke filmet noe sammen med ham. Det er ikke det at jeg er imot det, men det er ikke helt hans greie, sier Kim til Variety.

– Men hvis det er en begivenhet, og han er der, så kommer han ikke til å be kamerateamet stikke av, forklarer Kim.

Hun utelukker ikke at seerne kan få glimt av kjæresten i kommende sesonger, men altså ikke den første.

Kim, som har fire barn med Kanye, opplyser for øvrig at hun har lært å bli mer forsiktig med hva hun deler av det aller mest private.

KOMIKER: Pete Davidson.

Hvor lenge Kardashian og Davidson har kjent hverandre, er uvisst. De deltok begge på MET-gallaen i New York i september i fjor, men ble ikke observert sammen der.

Kardashian var imidlertid vertinne for «Saturday Night Live» i oktober, og der deltok hun og Davidson i en Aladdin og Jasmine-sketsj, som endte med et kyss. Klippet ligger ute på YouTube.

Davidson hadde inntil i fjor høst en kort romanse med den britiske «Bridgerton»-skuespilleren Phoebe Dynevor (26).

Komikeren var tidligere forlovet med popstjernen Ariana Grande (28), og har også vært koblet til Hollywood-stjernen Kate Beckinsale (48).

Kardashian på sin side har nå tre ekteskap bak seg.