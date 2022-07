REALITYKJENDIS: Jennifer Shah er her på vei ut av rettsalen etter å ha erkjent straffskyld i svindelsaken.

«Real Housewives of Salt Lake City»-kjendisen erkjenner straffskyld i svindelsak

Realitystjernen Jennifer Shah (48) risikerer opptil 14 års fengsel for å ha drevet omfattende svindel i flere år.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jennifer Shah, som tidligere har nektet straffskyld i beskyldninger om å drive nasjonal svindel, har nå sagt seg skyldig i anklagene, ifølge NBC news.

Shah inngikk en avtale med straffemyndighetene om å si seg skyldig. Avtalen tilsier at hun må si fra seg 6,5 millioner dollar, som tilsvarer 66 millioner norske kroner, og videre betale oppreisning på opptil 9,5 millioner doller, som tilsvarer 97 millioner norske kroner.

I tillegg risikerer hun en dom på opptil 14 års fengsel.

I retten erkjenner realityfruen at hun visste at det hun gjorde var ulovlig og at flere av ofrene i saken var over 55 år.

Sammen med assistenten Stuart Smith, skal de ha rettet seg spesifikt mot mennesker over 55 år for å selge tjenester som i realiteten hadde liten eller ingen verdi, samt nekte tilbakebetaling til ufordøyde kunder. Shah drev denne businessmodellen fra 2012 og frem til 2021.

Hennes advokat, Priya Chaudhry, sa til NBC News at hennes klient erkjenner straffskyld fordi hun vil betale tilbake hva hun skylder til samfunnet og legge denne saken bak seg og hennes familie.

SVINDEL: Jennifer Shah har i løpet av de siste ni årene svindlet til seg en stor mengde penger fra sårbare kunder.

Shah ble først kjent da den første sesongen til «Real Housewives of Salt Lake City» ble vist i November 2020. Hun ble fort kjent for sin eksplosive personlighet og var ofte å se i kjernen av de fleste konfliktene i serien.

I sesong to av serien sentrerte mye av handlingen rundt Shah og svindelanklagene. Realityfruen ble under innspilling av sesongen arrestert av Homeland Security og arrestasjonen ble vist på serien.

Hulu lagde senere en dokumentar om skandalen. I dokumentaren snakker flere av hennes tidligere ansatte om hvordan luksusen Shah viser i realityserien ikke er eid av henne og at livsstilen hun viser ikke er ekte.