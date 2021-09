USA-PANEL: Robin Thicke, Jenny McCarthy og Ken Jeong. Nicole Scherzinger er ikke med på bildet.

Helt nye regler i amerikanske «Maskorama»

«The Masked Singer», som showet heter i USA, forandrer konseptet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I den kommende sesongen får nemlig panelet ekstra makt. Sjefprodusent for programmet, Craig Plestis, sier til Entertainment Weekly at «detektivene» skal utstyres med en «ta av masken»-knapp.

Denne kan hver av de fire i panelet trykke på dersom de føler seg overbevist om at de har gjettet hvem som befinner seg bak kostymet. Viser det seg at vedkommende har gjettet rett, må deltageren på scenen kaste masken og forlate showet.

Den detektiven som gjettet rett, får i tillegg to poeng.

Gjetter vedkommende feil, derimot, beholdes masken på, og den aktuelle detektiven mister poeng. Helt til slutt i sesongen står ikke bare den maskerte på scenen igjen som vinner, men også den i panelet med flest poeng, får et trofé.

Det er imidlertid begrensning på hvor ofte knappen kan brukes i hvert program.

USA starter sin sesong 22. september, og i panelet sitter Robin Thicke (44), Jenny McCarthy (48), Ken Jeong (52) og Nicole Scherzinger (43).

Runde to av norske «Maskorama» får premiere på NRK lørdag 6. november.

Silje Nordnes (36) fortsetter som programleder, og Jan Thomas (54), Marion Ravn (37) og Nicolay Ramm (32) gjør reprise i detektivpanelet. Også denne gangen står designer Kjell Nordström (58) bak kostymene.

Hemmelighetsfulle

NRK vil ikke røpe eventuelle tvister i sin kommende sesong.

– Som du vet er alt rundt «Maskorama» veldig hemmelig. Publikum må nok bare smøre seg med tålmodighet og vente. Om covid-situasjonen tillater det, vil vi denne gangen også kunne ha publikum i salen. Det gleder vi oss stort til, sier presseansvarlig i kanalen, Tonje Bergmo.

NRK har tidligere betrodd VG at de avstår fra å kopiere den omstridte innspillingsmetoden som britene bruker, og som svenskene har lagt seg på – nemlig at alle opptredenene og avmaskingene er spilt inn før programmet vises på lufta.

– I NRK vurderte vi dette helt i starten, men fant tidlig ut at vi ville sende direkte. Ikke bare er det viktig for oss at publikum faktisk kan være med og delta aktivt i gjetteleken, men det gir også en helt egen nerve til programmet, uttalte prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK til VG i april.

Fox Channel i USA har rukket å arrangere fem omganger av maskekampen. Den ferskeste vinneren, som ble kåret i mai, var popartist og TV-profil Nick Lachey (47).

Tidligere vinnere av «The Masked Singer» i USA er den 35 år gamle musikeren T-Pain (utkledd som monster), komiker Wayne Brady (48) som rev, sanger og TV-profil Kandi Burruss (45) som nattengel – og countryartist LeAnn Rimes (38) som solen.

Her hjemme stakk Ulrikke Brandstorp (26) av med seieren i den aller første sesongen før jul.