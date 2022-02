I MISS THE OLD KANYE: En ung Kanye West i lovende studio.

TV-anmeldelse «Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy»: Hvordan Westen ble vunnet

Historien om verdens største kødd. Fra da han hverken var kødd eller stor.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

Amerikansk dokumentarserie i tre deler

Filmskaper: Coodie Simmons

Første del tilgjengelig på Netflix nå

Det kan høres usannsynlig ut, men det var faktisk en tid da Kanye West ikke fikk presseoppslag for alt han gjorde. Der han ikke var eksen til en realitystjerne eller solgte millioner av plater og streams og joggesko og jeg vet ikke hva.

På den tiden var det bare Coodie Simmons som virkelig hadde troen på at han en dag skulle bli den største artisten og kjendisen på planeten. Simmons drev et tidlig musikkprogram med fokus på rap fra Chicago, og hadde besøk av både KRS-One og Run-DMC, Kobe Bryant, Lil’ Bow Wow og Snoop. Blant annet.

Sammen dokumenterte de hiphopens fremvekst i Chicago på nittitallet. Det er her en ung og keitete Kanye West (21) dukker opp. Godlynt brautende, langt fra det spektakulære hybriset han bedriver nå for tiden. Eller som Barack Obama sa etter Taylor Swift-skandalen i 2009: «He is jackass. But he’s talented.»

Her er han ikke bare talentfull. Han er sjenert, ydmyk og samtidig upåklagelig ambisiøs og ærgjerrig. Dokumentarens eureka er at filmskaper Simmons finner det for godt å gi opp alt han har for å følge denne unge produsenten.

STRAIGHT FROM THE GO KANYE: Mor Donda og sønn Kanye i et latterlig smittende øyeblikk

Siden har han gjort bare det. I et slags religiøst Jesus-øyeblikk forteller han om hvor imponert han er over hvor mye Kanye tror på seg selv. Og hvordan han hver dag kjemper for at alle andre skal tro på ham – og muligens ikke gå fortapt.

Denne nærmest apostoliske trosbekjennelsen betyr at vi får se tett-på klipp når Kanye forteller sin leende mor, Donda om hvordan Jay-Z landet «Izzo (H.O.V.A.)». Og rapper sammen med mor på stua i Chicago. En ydmyk superprodusent som ikke vil være superprodusent, men super-rapper.

Kamera er med på alt. Fra tomme kjøleskap til turer i kiosken for å kjøpe ukens pornoblad. Men også signeringen – og meditasjonen over – hans første kontrakt som artist og en ganske god parodi på Stevie Wonder.

I HATE THE NEW KANYE: Coodie Simmons, regissør og Kanye West, artist.

I første episode kommer talentet best fram her når Kanye drar hele første verset på «Familiy Business» sammen med Scarface. Ydmykheten vises når han må fjerne bittskinnen sin før han kan rappe.

Ærgjerrigheten dokumenteres når han prøver å overbevise Roc-A-Fellas ansatte at «All Falls Down» og rapperen Kanye West har noe for seg.

De er ikke så veldig imponert.

Bildene er underbelyste og grovkornede. Klippen er hoppende og samtidig nydelig flytende. Lyden er imponerende god, med tanke på den generelt lave tekniske kvaliteten. Første del ender for øvrig et stykke før bilulykken som fremskaper «Through the Wire», og Kanyes gjennombrudd.

Det smått overraskende er hvor jovial og raus hovedpersonen fremstår, selv om han er forfengelig arrogant på egne vegne. Det imponerende er hvordan filmskaper Coodie Simmons har dedikert livet sitt til å dokumentere denne historien.

Og hvor spinnvill denne fortellingen til slutt kommer til å bli.

Anmelderen har fått se første del