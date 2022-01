KARATEKAMERATER: Blant andre Chris, Demetri, Eli «Hawk» Moskowitz og Mitch fra Miyagi-Do og Eagle Fangs.

Røper «Cobra Kai»-hemmeligheter

Jacob Bertrand (21) har spilt både skurk og vinner i «Cobra Kai». Nå røper han at det var planlagt en annen slutt på sesong 4.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Den nyeste sesongen av kampsportserien «Cobra Kai» kom på nyttårsaften, og har ligget to uker på førsteplass over de mest sette engelskspråklige seriene på Netflix globalt.

Seerne så ifølge Netflix sett 120 millioner timer av sesongen første uken den var tilgjengelig. I Norge har den ligget på tredje- og annenplass de to første ukene i år.

NB: Saken inneholder spoilere for dem som ikke har sett «Cobra Kai»!

VINNER: Jacob Bertrand som Eli i sesong 4.

Jacob Bertrand spiller «underdog» Eli Moskowitz i serien. I starten er han en sjenert tenåring som blir mobbet for sin leppespalte, men gjennom serien finner han karate, får seg hanekam og kallenavnet «Hawk».

I forrige sesong var Hawk «skurk» og sloss sammen med Cobra Kai-medlemmene. Men han vendte tilbake til sine tidligere venner i Miyagi-Do og Eagle Fang helt på slutten.

Vil helst være skurk

Bertrand forteller til Hollywood Reporter at seriefansen mislikte hans karakter «slemme Hawk». Men han likte selv å spille ham.

HAWK: Eli i sesong 3 av «Cobra Kai».

– Det er så mye gøyere å spille skurken. Å spille «slemme Hawk» var best! Jeg vet han var en dust og en mobber – men jeg ville brukket Demetris arm om igjen, ler han.

– For å være alvorlig, å spille skurken er morsommere fordi det er mer på kanten.

Venner i virkeligheten

Skuespilleren sier også at skuespillerne er gode venner.

– Jeg bor sammen med Xolo (Maridueña som spiller Miguel) under innspilling. Han er som en bror for meg. Gianni (DeCenzo som spiller Demetri) er mye hos oss, og vi spiller mye «Magic».

BARBERES: Jacob Bertrand som Eli «Hawk» Moskowitz og Joe Seo som Kyler i sesong 4.

I den nye sesongen barberer Cobra Kai-medlemmene av Hawks hanekam som hevn, men etter å ha mistet motet en stund, deltar han til slutt i den store All Valley-turneringen som skal avgjøre hvem som får lære bort karate i The Valley.

Hadde annen vinner

Overraskende for mange, vinner Eli guttenes konkurranse. Skuespiller Bertrand røper til Men’s Health at det ikke var planen.

– Jeg husker at de (serieskaperne) etter at vi hadde filmet sesong fire fortalte meg at de hadde Tanner Buchanan som vinner av turneringen lenge. Jeg vet ikke hva som fikk dem til å endre mening, sier han.

MISTER MOTET: Eli må få ny motivasjon etter å ha mistet hanekammen.

21-åringen forteller at det tok to uker å spille inn episode ni og ti fra turneringen, og at det var veldig hektisk.

Fjellklatring for formen

På spørsmål om hvordan han holder seg i form til å takle den typen innspilling, forteller Bertrand at det viktigste for ham er tøying, og at han driver mye med fjellklatring.

– Jeg klatrer mye, og det hjelper mye og holder meg myk og smidig. Vi driver også en del med boksing når vi trener på settet.

Han mener alle som går kamper i serien er godt trente.

ER MED VIDERE: Bertrand som Eli i slutten av sesong 4.

Sesong 5

Netflix har bekreftet at det kommer en sesong 5 av serien. Innspillingen er faktisk ferdig. Der hevder Bertrand at vi får se en ny side av Hawk. Selv hadde han ikke forventet at «Cobra Kai» skulle bli den suksessen den har blitt.

– Jeg hadde planer om å kanskje ta en pause fra skuespill og studere eller begynne med regi. Men så dukket denne auditionen opp og serien har endt opp med å bli noe «super crazy». Det har vært veldig, veldig morsomt, sier han i intervjuet.

