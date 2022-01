DOKU-TV: John Arne Riise fortsetter å by på seg selv.

Enda en sesong med Riise-TV

TV-seerne skal fortsatt få være flue på veggen rundt fotballveteranen (41) når han nå skal løfte kvinnefotball.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

TV 2 var så fornøyd med responsen på sportsdokumentaren «Fan av Flint» i fjor høst at de satser på enda en sesong – nå med Riises nye klubb, Avaldsnes.

Oppfølgeren får tittelen «Fan av Riise», meldes det i en pressemelding tirsdag.

TV-kameraene fulgte en sønderknust John Arne Riise rett ned i sitt første møte med treneryrket i norsk 3. divisjon. Nå følger de den tidligere Liverpool-profilens videre karriere med Avaldsnes – klubben som tapte sine seks siste kamper forrige sesong og kun vant tre av 18 oppgjør totalt.

I pressemeldingen for sesong to av Riise-TV, står det at fotballstjernen allerede har solgt huset i øst og flyttet vestover, og at han har «tonnevis av motivasjon i bagasjen».

Varsler kvinneoppgjør

Riise sier i kunngjøringen at han føler seg godt forberedt på å trene kvinner.

– Jeg stiller de samme kravene uavhengig av kjønn. Jeg forventer den samme profesjonaliteten på og utenfor banen. Dette vet jeg også jentene selv ønsker.

41-åringen varsler samtidig et oppgjør med en idrett han oppfatter som bedre tilrettelagt for menn enn kvinner.

– Jeg forventer at damene har de samme mulighetene til å satse og prestere som menn har. Det skal jeg kjempe for at skjer, varsler Riise.

TV-dokumentaren om hans nye trenerrolle får premiere i løpet av våren.

– John Arne Riise engasjerer, og uansett hva en måtte mene om ham, så er han en fargeklatt i norsk fotball, sier TV 2s sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen.

Han mener Riise evner å engasjere det brede lag av folk.

– Vi er strålende fornøyd med interessen for «Fan av Flint» og gleder oss til fortsettelsen. At den skjer i Toppserien gjør det ekstra viktig å henge på, for vi ønsker å satse offensivt på kvinnefotball fremover, og vet at han møter et spennende og ambisiøst miljø i Avaldsnes, legger Jansen Hagen til.