ALLE: Bak f.v.: Isak Dreyer, Niklas Baarli, Jahn Ivar Jakobsen, Vebjørn Selbekk, Øyunn Krogh, Heine Totland, Ingrid Simensen, Kjersti Grini, Shabana Rehman, Dorthe Skappel, Adam Ezzari og Sophie Elise Isachsen.

Flere deltagere var beruset på «Farmen»-gården

TV 2 melder selv at flere av profilene i «Farmen kjendis» brøt reglene ved å få varer smuglet inn. De hinter også om hvem som tok regningen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Blant annet skriver TV2.no at Isak Dreyer (27) fikk utenforstående til å handle for ham mens han var på gården. Regningen skal ha kommet på flere titalls tusen kroner.

TV 2 bekrefter også at deltagere var beruset under oppholdet.

Dreyer, kjent som vinner av TV-serien «Norges tøffeste», røper selv om sprellet i et intervju med «God Kveld Norge», der flere av hans «Farmen»-venner er programledere, Dorthe Skappel (59), Sophie Elise Isachsen (27) og Niklas Baarli (32).

– Det var ganske enkelt da vi først fant metoden, forklarer Dreyer, som gjester TV-studio sammen med artist Heine Totland (51) – også han aktuell i realityserien.

Totland betror på TV at Dreyer rodde over vannet, løp gjennom skogen til han traffe en vei – og at han stoppet den første bilen som kom.

Kebab og rødvin

Han spurte så kjæresteparet i bilen om de ville tjene 15.000 kroner, forteller Totland.

Paret i bilen av interessert i lettjente penger, så de tok imot en handleliste og avtalte med Dreyer hvor varene skulle avleveres. Avtalen gikk ellers ut på at de skulle få pengene når deltagerne etter hvert fikk tilgang til mobiltelefonene sine.

REBELSK: Isak Dreyer, her på Farmen-gården i Aremark, tok seg friheter.

På handlelisten sto blant annet sjokolade, kebabruller, seks liter rødvin, seks liter sprit, to kilo kaffe, to liter saft, og olje, innrømmer de to.

Det skal ikke ha blitt med den ene handlelisten.

TV2.no skriver at summen på smuglevarene skal ha kommet opp i over 30.000 kroner. Akkurat hvor mye, vil ingen røpe. Baarli antyder i studio at det var hans programledermakker Isachsen som endte opp med å ta hele regningen.

Produksjonen skal flere ganger ha konfiskert alkoholen, men de klarte angivelig aldri å finne ut av hvordan deltagerne fikk det smuglet inn eller hvem som var hjernen bak det hele.

Beslagla alkohol

TV 2 sier til VG via pressekontakt Alex Iversen at de tidlig i produksjonen ble klar over at noen av deltagerne hadde forsøkt å skaffe seg goder fra utsiden, blant annet ved å prøve å bestikke statister på markedet.

– At de faktisk hadde lyktes med å få inn mat og alkohol, oppdaget vi ikke før et godt stykke ut i produksjonen, da noen av deltagerne dukket opp på gården beruset. Etter den episoden, som noen av de andre deltagerne opplevde som ubehagelig, ble det som var igjen av alkohol beslaglagt av produksjonen.

TV 2 sier videre at vurderingene av hvilke konsekvenser dette skulle få, var vanskelig å vurdere.

– Det er verdt å minne om at «Farmen kjendis» først og fremst er et underholdningsprogram. Programmet handler om relasjoner, samarbeid og de interessante møtene og samtalene som oppstår når ulike mennesker samles. De som ikke klarer dette uten goder fra 2022 skuffer først og fremst seg selv, mener kanalen.

Skuffet

Det var aldri aktuelt å be noen forlate gården.

– Ofte har vi ikke hele bildet før produksjonen er over. Vi kan heller ikke være så strenge at vi risikerer å havne i en situasjon der vi til slutt ikke har deltagere igjen.

TV 2 er imidlertid skuffet.

– Det å lage en produksjon som «Farmen kjendis» er bygget på en stor grad av gjensidig tillit mellom deltagerne og produksjonen. Vi hadde samtaler med blant annet Isak, der vi forklarte hvorfor dette er uheldig, både for ham selv og for formatet.

Artikkelen oppdateres.

At deltagere på «farmen» sniker til seg varer de ikke har lov til, er ikke nytt. I 2019, blant annet, skrev VG om alt jukset i kulissene som TV-seerne ikke fikk være vitne til.