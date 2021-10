FUNDAMENTALIST-FORVIKLINGER: Ayaz Hussain, Nader Khademi og Arben Bala (fra venstre) i «Jordbrukerne».

TV-anmeldelse «Jordbrukerne»: Nervøs latter

Interessant, pen og uhyre velspilt. Men ikke lett å bli klok på.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Jordbrukerne»

Norsk dramakomedie i åtte deler

Premiere på NRK torsdag 28. oktober

Serieskapere: Anne Bjørnstad og Izer Aliu

Regi: Izer Aliu, Aurora Gossé, Brwa Vahabpour

Med: Nader Khademi, Arben Bala, Ayaz Hussain, Jonas Strand Gravli, Hini Zaidi, John Emil Jørgensrud, Kristin Grue, Jan Sælid, Jamal Sheik, Tiril Pharo, André Sørum

Jøss, for en smellvakker TV-serie. Hovedsakelig innspilt i Rauland i Vinje, hvor solen må ha skint inntil det kjedsommelige under opptakene, og der de dypgrønne skogene og den brune mulden har gjort de digitale bildene sprakende, men myke. Turistkontoret i Telemark bør snarest sende en bukett til filmfotografen Łukasz Zamora.

Også formmessig merker man at folkene bak serien, først og fremst med-serieskaper og regissør Izer Aliu, har erfaring fra ordentlig kinofilm. «Jordbrukerne» leker seg med rykkete klipp, hopp i den narrative tidslinjen, en fortellerstemme som parodierer Morgan Freeman og scener der skuespillerne henvender seg direkte til oss seere. Sekvenser som mest av alt minner om intervjuene i et realityshow.

TIL SETERS: Ayaz Hussain, Arben Bala, Erika Strand Mamelund, Nader Khademi og Arben Bala (fra venstre) i «Jordbrukerne».

For ikke å glemme skuespillerne, som ble belønnet med en pris for «beste ensemble» under seriefestivalen i Cannes for et par uker siden. Vel fortjent. Tiden var overmoden for at Nader Khademi skulle få en hovedrolle. Men det er den kollektive innsatsen som skinner sterkest her. «Jordbrukerne» er full av nye ansikter, og er nydelig spilt.

Det er også påfallende at serien er modig på grensen til det dumdristige. En dramakomedie om en gjeng religiøse mørkemenn som reiser til en avsidesliggende gård for å drive med noe som ikke tåler dagslys, og som involverer kunstgjødsel? Det kan komme til å gjøre vondt. (En replikk som måtte klippes bort, om «terror på Kongsberg», sørget for at premieren ble utsatt en uke).

DYRKER JORDEN?: Arben Bala og Jonas Strand Gravli i «Jordbrukerne».

Skal vi le? Skal vi være nervøse? Skal vi le nervøst? Er «Jordbrukerne» et godslig drama om hvordan et samfunn kan avradikalisere fundamentalister ved hjelp av nærhet til skog og mark, søte, uskyldige barn og midler fra Innovasjon Norge?

Noe slikt. Men jeg opplevde det som en svakhet at jeg til enhver tid var i villrede om hva det er vi egentlig har med å gjøre. Som thriller er «Jordbrukerne» uspennende. Som komedie er den snurrig, men sjelden slå-deg-på-knærne festlig. Som drama et den for omstendelig til å føles forløst.

For den går sakte, denne historien om en norsk-iransk alenepappa, Marwan (Khademi), som «kidnapper» sin datter (Kiki, spilt av Mamelund) før svigerforeldrene gjør det, og via barndomsvennen fra Oslo øst, Adil (Hussain), ender opp på gården i Telemark.

SINT MANN SMILER: Arben Bala i «Jordbrukerne».

Den sekulære Marwans plan er å ligge lavt til datterens falske pass er ferdig. Adil, Khabib (Bala) og den norske konvertitten Tariq (Strand Gravli) – moren hans kaller ham Knut – har dunklere mål. De vil ha hevn for urett begått.

Kun forretningsmuligheter og kvinnemennesker kan få dem på mildere tanker. De aller beste scenene i «Jordbrukerne» er de mellom den svære, steile Khabib og lille, trassige Kiki. Kampsport-kyndige Bala er inntil nå mest kjent for roller som gangstere og torpedoer. Her blir han gradvis myket opp i samspill med Mamelund (et gullfunn!).

Flere feminine kreaturer blander seg inn. De hip hop-interesserte single bygdedamene begynner å godblunke til Adil. Og da sistnevntes selvstendige søster, Anisa (Zaidi – utmerket), også ankommer bruket, begynner den skumle planen å slå sprekker. Den er i mellomtiden blitt erstattet av en ny plan.

IKKE-TROENDE OG MELLOMFORNØYD: Nader Khademi i «Jordbrukerne».

Alius kompanjong på manussiden, Anne Bjørnstad, har via serier som «Lilyhammer» (2012-2014), «Roeng» (2018) og «Beforeigners» (2019-) blitt en spesialist på kulturkrasj- og fisk-på-land komedier. Denne gangen ligger det et budskap begravd i bygde-buskisen. Noe à la at selv inngrodd hat kan dempes, og at det er sunt å få brynt seg på verdener, virkeligheter og verdier som ikke er ens egne.

Utfordringen er at det ligger vel godt begravd: «Jordbrukerne» tar mange og lange omveier til poenget, og ikke alle er fruktbare. Serien er også, i kraft av temaet alene, dømt til å bli en smakssak. En potensiell kultserie. Hva nå dét måtte bety i våre dager.

Anmelderen har sett hele serien