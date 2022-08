TV-PAR: Lauren Graham og Scott Patterson som Lorelai og Luke i «Gilmore Girls: A Day in the Life».

Scott Patterson om ydmykende «Gilmore Girls»-scene: − Kjente på skam

– Alt handlet om rumpa mi, sier Scott Patterson om scenen han angrer på i sesong tre av TV-serien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Patterson (63) fylte rollen som kaféeieren og altmuligmannen Luke Danes i den amerikanske situasjonskomedien som gikk på TVNorge på 2000-tallet.

Selv om han elsket jobben og sa ja til fire nye episoder på Netflix i 2016, tar skuespilleren nå et oppgjør med en hendelse på settet som han opplevde veldig ubehagelig og ydmykende.

– Det er like forkastelig for kvinner å objektivere menn som det er for menn å objektivere kvinner, sier han i sin egen podkast «I Am All In».

– Kvalmende

Den aktuelle seansen går ut på at motspillerne Lauren «Lorelai» Graham (55), som spilte Lorelai) og Melissa «Sookie» McCarthy (52), står og beundret og drøfter baken til Patterson, mens han ligger på gulvet og reparerer noe under kjøkkenbenken.

– For meg var det forstyrrende og kvalmende, sier Patterson, som mener han ble «strippet for all verdighet».

I forkant av diskusjonen har Sookie «med et uhell» latt hånden hvile på baken til Luke.

– Bare fordi dette var 2003, betyr det ikke at det var greit. Det er aldri greit, sier Patterson, og forklarer at han var veldig ukomfortabel, og at han følte seg som «et kjøttstykke».

– Jeg kjente på skam etterpå.

TV-stjerne: Scott Patterson på et Netflix-arrangement for fem år siden.

Pattersons magefølelse fortalte ham at settingen ikke var bra.

– Alt handlet om rumpa mi. Rumpa, rumpa og rumpa. Også da vi hadde pauser og ikke filmet, snakket folk om baken min, sier 63-åringen, som sier han led seg gjennom opptak etter opptak.

Han husker også at han tenkte at måten han ble fremstilt på, kanskje ville få konsekvenser for fremtidige jobbtilbud.

– Jeg betaler fortatt prisen for det som skjedde, mener han.

Motvilligheten til tross – Patterson drøftet aldri situasjonen med serieskaper Amy Sherman-Palladino (56). Det angrer han på i dag.

Sherman-Palladino har ikke kommentert Pattersons uttalelser. Heller ikke Pattersons skuespillerkolleger.

Medier som CNN, People, TV Line og Huffington Post omtaler podkast-betroelsene, og på Twitter er saken blitt et stort diskusjonstema.

TV-ROLLE: Scott Patterson i en av de mange flanellsskjortene som TV-produsentene likte å iføre ham.

