TV-YNDLING: Claire Foy, her på en premiere i London i oktober.

Claire Foy om sexscener: − Skummelt

«The Crown»-stjernen Claire Foy (37) misliker å måtte simulere sex på film og TV, men skjønner at det må til.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

TV-seerne fikk godt kjennskap til Foy gjennom rollen som dronning Elizabeth i tidligere sesonger av «The Crown», en prestasjon hun høstet en rekke gjeve priser for.

Hete sexscener var imidlertid ikke noe hun trengte å bryne seg på i den sammenhengen – i motsetning til BBC-serien «A Very British Scandal», som har premiere 2. juledag.

Der portretterer Foy den avdøde hertuginnen Margaret Campbell i historien som dreier seg rundt Campbells svært så omstridte skilsmisse i 1963.

– Det er veldig krevende grense, fordi man i bunn og grunn føler seg utlevert når man som kvinne må utføre kunstig sex foran kamera. Man kan ikke hjelpe for at man føler seg blottet. Det er skummelt – faktisk det aller skumleste man kan gjøre, sier Foy til BBC Radio 4.

Hun sier at selv om alle anstrenger seg for at det ikke skal føles sånn, så er det uunngåelig.

– Dessverre, sånn er virkeligheten. Men akkurat her følte jeg selv veldig sterkt at disse scenene måtte være med, sier hun om sin nye TV-rolle.

– Men det måtte fremstå kvinnelig. Jeg ville ikke at det skulle ende i et sånt sånn grusomt seksuelt klimaks som man ofte ser på kinolerretet.

DRONNING: Claire Foy i rollen som dronning Elizabeth i «The Crown» på Netflix.

Foy snakker for øvrig om hvor opprørt hun er over at kvinner som er åpne om seksualitet, kan oppleve å bli «slut-shamet», altså bli stemplet billig.

– Jeg hater betegnelsen «slut-shaming», jeg absolutt avskyr den. Men jeg tror at kvinner egentlig har blitt utsatt for det gjennom alle tider. Jeg tror at Eva også antageligvis ble «slut-shamet», sier skuespilleren.

37-åringen mener imidlertid at kvinner i film- og TV-bransjen får mer gehør nå enn før, og at samfunnet beveger seg i en riktig retning.

– Jeg ser lys langt der fremme i tunnelen.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: