Fredrik Skavlan om Bjørgen-praten: − Skulle aldri gjort det i dag

Fredrik Skavlan trodde han var morsom da han ba Marit Bjørgen vise muskler på TV i 2010. Det tror han ikke i dag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I en «Skavlan»-dokumentar førstkommende lørdag dykker Fredrik Skavlan (55) ned i gamle suksesshistorier – men også i mindre vellykkede seanser.

Det er i samtale med sin tidligere «Skavlan»-makker Niklas Källner (45) at talkshow-veteranen oppsummerer 25 år på skjermen, 300 programmer og 2000 gjester. Forrige lørdag var det nemlig slutt.

Intervjuet er filmet på hytta til Skavlan og Maria Bonnevie (48) på Skaftö i Lysekil i Bohuslän, under planleggingen av aller siste «Skavlan».

Når Källner spør om hvordan det er å gi seg som talkshow-vert, svarer Skavlan at han først og fremst kjenner på en uro fordi han ennå ikke ordentlig har kjent på følelsene.

– Og det handler aller mest om alle relasjonene som har oppstått underveis og ikke egentlig om at jeg sitter og snakker med kjente mennesker. Det er jo fantastisk i seg selv, men det handler om alle timene ellers. Vi har levd gjennom hverandres skilsmisser, barnefødsler og foreldres død, sier han om staben.

Källner konfronterer Skavlan om stormen som oppsto da politiker Jimmie Åkesson var gjest i 2015, samt at Skavlan opp gjennom årene har fått kritikk for sin intervjustil overfor kvinner.

«Skavlan flørter på TV og bruker de kvinnelige gjestene i «Først & sist» som garnityr og sexobjekter», hevdet historiker Jon Hustad i 2003. Siden har Skavlan flere ganger blitt kritisert for måten han snakker til kvinner på.

– Det er ganske mange ting jeg gjorde da jeg var 30 som jeg ikke ville gjort nå når jeg er 55, sier Skavlan nå – og bringer selv på bane en aktuell sak.

– Marit Bjørgen var jo hos meg for kanskje 11 år siden. Hun hadde vunnet OL-medaljer.

I Marit Bjørgens biografi «Vinnerhjerte», som kom ut tidligere i år, forteller langrennsdronningen (41) om hvor ubehagelig hun følte det var da Skavlan i 2010 ba henne vise frem armmusklene på TV.

Skavlan mimrer nå om hvordan det hele utspant seg, hvordan de viste OL-øyeblikk på skjerm i studio og at han tenkte «Hva er det hun er laget av?»

– Jeg begynte å snakke om musklene hennes og fikk henne til å vise dem. Det var jo et kroppsfokus, da, ikke sant? Som var ukomfortabelt for henne. Men jeg forsto jo ikke det, sier han.

Skavlan sier at det i dypet av ham lå en eller annen usikkerhet som handlet om hvordan et talkshow skulle være, en blanding av journalistikk og underholdning.

– Og i prosessen der jeg skal finne formen, der går jeg feil. Når jeg sitter der og tror jeg er morsom, og fleiper om armene til Marit Bjørgen.

Men der og da så han ikke så på det som problematisk.

– I dag føles det bare ..., gestikulerer han og lager en gremmelyd.

– Jeg spilte mer en rolle de første årene, en ung vert som var litt «cheeky». Det skulle jeg aldri gjort i dag, sier Skavlan.

Marit Bjørgen synes det er fint at Skavlan belyser det som skjedde.

– Jeg er ferdig med denne saken, men det står respekt av at han er ydmyk på det, sier hun til VG.

– Skavlan og jeg har jo snakket sammen siden da, og han har beklaget. Jeg hadde jo ikke lyst til å vise armene, men følte at jeg ikke hadde noe valg.

Oppstandelsen rundt Åkesson-intervjuet var delt i Norge og Sverige. Mens mange svensker var motstander av at SD-lederen i det hele tatt skulle inviteres, mente norske kritikere at Skavlan sparket en mann som lå nede.

Skavlan sier han hadde en forutanelse om hvordan reaksjonene skulle bli.

– Jeg visste at om jeg ikke skulle stille krevende spørsmål til Jimmy Åkeson, så var jeg et åpenbart bytte for veldig mange i svensk offentlighet. Det var et vanskelig intervju å gjøre, innrømmer han nå.

Skavlan sier for øvrig at han lurer på om noen av reaksjonene handlet om at han «der var blitt helt svensk».

– Jeg føler jo ikke det selv, sier han og smiler.

TV 2 opplyser at Skavlan ikke ønsker å kommentere dokumentaren.

Skavlan sier at både han og idealene har forandret seg med årene. Han beskriver karrieren som å «sitte med Rubiks kube i 25 år og aldri helt få den til».

– Det er noe av grunnen til at jeg har holdt på så lenge. Det er alltid én feil farge på siden, sier han.

Skalvan betror for øvrig at planen for ti år siden, før han ble invitert til svenske skjermer, var å gi seg mens han var på topp. Han runder imidlertid av med bunntall her hjemme. Denne høsten har gjennomsnittet vært på 216.000 seere.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter siste sending. Så jeg har en åpen, spennende fremtid. Vi får se, humrer Skavlan i dokumentaren.