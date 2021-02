REISER: Siden 2009 har nordmenn reist til Mexico for å spille inn realityserien. Norske Nent sender også «Paradise Hotel»-deltagere til Mexico i år. Her er deltagerne fra vårsesongen 2020. Foto: Nent TV3

Skal spille inn «Paradise Hotel» i Mexico – tross globale reiseråd

Utenriksdepartementet forlenger de globale reiserådene fra 1. mars til 15. april. Men det stopper ikke den norske realityserien å starte innspilling i Mexico.

– Smittevern er selvsagt noe vi tar svært alvorlig, og Nent Group sitt risk & security-team har i samråd med produksjonsselskapet utarbeidet en sikkerhetsprotokoll for produksjonen av «Paradise Hotel». Denne dekker hele prosessen fra før avreise til man er inne i huset i Mexico, sier Thomas Horni, pressekontakt i Nent til VG.

I mars sender Nent deltagere og produksjon fra Norge til Mexico for å spille inn nye sesonger av «Paradise Hotel».

– Hvor mange sender dere til Mexico?

– Det er 55 personer i crewet, og i tillegg kommer deltagerne. De fleste av deltagerne blir igjen i Mexico og vil utgjøre juryen i finalen, mens noen må reise hjem til Norge, sier Horni.

Tidligere i år bestemte TV 2 å utsette innspillingen av realityserien «Love Island» på ubestemt tid, grunnet pandemi, mens Discovery-serien «Ex on the Beach» byttet lokasjon fra sørligere strøk til Hemsedal, av samme grunn.

Nent holder seg til planen med «Paradise Hotel»-innspilling i Mexco.

UD forlenger reiseråd

Regjeringen informerte tirsdag i en pressemelding at de globale reiserådene forlenges fra 1. mars til 15. april på grunn av coronapandemien:

– Smittesituasjonen globalt, nye tiltak knyttet til utbruddet av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner er faktorer som ligger til grunn for den nye beslutningen regjeringen har fattet.

Det ikke ulovlig å reise, ifølge Utenriksdepartementet (UD). Reiserådet innebærer primært at regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Siri R. Svendsen, skriver i en e-post til VG:

– Selv om UDs reiseråd kun er et råd, ikke et forbud, bør den som reiser være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd.

Videre legger hun til at UD i ytterste konsekvens ikke vil kunne gi konsulær bistand dersom det oppstår problemer.

– «Paradise-boblen»

Pressekontakt i Nent, Horni, påpeker at de nøye har gått gjennom smitteverntiltak for en tryggest mulig reise. Blant annet vil deltagerne bli testet før avreise, ved ankomst og deretter hver femte dag.

Smitteverntiltak som avstand og munnbind blir også viktig, ifølge Horni, selv om det ikke gjelder deltagerne når de har testet seg og er inne på hotellet.

– Hotellet er også «hermetisk lukket», og kun relevant crew og deltagere har tilgang her. Alle som jobber med «Paradise Hotel» blir testet jevnlig av vårt medisinske team som er på plass i Mexico, og kommer til å holde seg i «Paradise-boblen» under hele innspillingen, sier han, og legger til:

– Ved å følge disse reglene er vi trygge på at vi kan gjennomføre produksjonen på en sikker måte, slik våre svenske og danske kolleger nylig har gjort.

– Skal deltagerne i karantene før og etter avreise? Hvordan vil dere i så fall sørge for at dette blir overholdt?

– Når det gjelder karantener, må deltagerne forholde seg til gjeldende land sine regler. Her er vi nødt til å stole på at deltagerne forholder seg til reglene, men det er viktig å presisere at samtlige vil bli testet. Leverer man en positiv prøve, får man ikke være med på turen, sier Horni.

Sverige spilte inn en ny sesong av «Paradise Hotel» i Mexico i høst.

– På tross av restriksjoner og situasjonene klarte vi å gjøre en trygg innspilling i høst. Om det blir innspilling i 2021 må vi komme tilbake til senere på året, sier Susanne Nylén, pressesjef i Nordic Entertaiment Group Sverige.

Nent bekrefter at også danske «Paradise Hotel» kommer med en nyinnspilt sesong i år.

Økt smitte

Mandag døde 1496 personer av corona i Mexico, ifølge tall fra WHO. Etter nyttår har landet opplevd en stor bølge av coronasmitte og dødsfall.

– Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt, sier Svendsen i UD.

«Paradise Hotel» spilles inn på vestkysten av Mexico et stykke unna byen Puerto Vallarta, som er kjent reisemål for amerikanere. Siden mars 2020 har USA og Mexico stengt landegrensene mellom seg for å hindre spreding av corona.

For ordens skyld: VGTV-programmet «Panelet» skal sende to reportere til Mexico for å dekke «Paradise Hotel»-innspillingen.