REALITYDRONNING: Kim Kardashian. Foto: Jennifer Graylock / PA Wire

Kim Kardashian savner pappa: − Vær så snill å besøke meg i en drøm

Nyseparerte Kim Kardashian (40) har postet rørende hilsen til sin døde far.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Robert Kardashian ville fylt 77 år i dag. Den kjente advokaten døde for 21 år siden.

«Gratulerer med dagen, pappa!», skriver Kim Kardashian under et Instagram-bilde av seg og sine tre søsken sammen med faren.

Hun forteller at hun feirer ham hver eneste dag, men spesielt på bursdagen.

«Har så mye å fortelle deg», skriver TV-stjernen, som i disse dager går gjennom et brudd med musikerektemannen Kanye West (43).

«Jeg ringte mobilnummeret ditt for å se om noen faktisk svarte etter alle disse årene. Kan nesten ikke tro at jeg husket det», fortsetter hun.

«Vær så snill å besøke meg i en drøm snart. Og kan du være så snill å sende meg et tegn i form av disse symbolene/fuglene vi alltid snakket om?!?! Jeg savner deg sååååå mye», avslutter 40-åringen.

Et kvarter etter at hun postet bildet, hadde over 1000 kommentert under og nærmere 140.000 trykket «liker».

Kim Kardashian har over 200 millioner følgere på Instagram. Også på story har hun postet flere bilder og videoklipp fra den tiden de fortsatt hadde pappa hos seg.

Robert Kardashian døde av kreft i 2003.