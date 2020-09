PRIVAT SØKSMÅL: To menn har nå saksøkt Kevin Spacey for seksuelle ovegrep som skal ha funnet sted mens de var 14 år gamle. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

Saksøkt på nytt for seksuelle overgrep

Skuespilleren Kevin Spacey ble onsdag saksøkt på nytt. Denne gangen for seksuelle overgrep som skal ha funnet sted på 1980-tallet.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at skuespilleren Anthony Rapp og en ikke navngitt mann har anlagt et privat søksmål mot den amerikanske «House of Cards»-skuespilleren. De to var på det aktuelle tidspunkt 14 år gamle.

Spacey har tidligere sagt at han ikke husker hendelsene som Rapp har beskrevet, men sa i 2017 at «dersom det stemmer, så skylder jeg ham en ektefølt unnskyldning for en svært upassende oppførsel i beruset tilstand».

61 år gamle Kevin Spacey fortalte i 2017 at han var homofil.

Til grunn for søksmålet ligger The Child Victims Act som ble vedtatt i 2019 og som åpner for at en fornærmet kan saksøke en overgriper uansett når overgrepet skal ha funnet sted.

– Dette søksmålet sender et klart og tydelig signal om at ingen er hevet over loven, uansett hvor rik, mektig og berømt de måtte være, sier advokaten til Rapp, Peter J. Saghir til Reuters.

Flere menn har rettet anklager mot Spacey siden metoo-bevegelsen startet i slutten av 2017. Høsten 2019 slapp Kevin Spacey tiltale for overgrep etter at saksøkeren, en massør, døde uventet.

Noen måneder tidligere ble en annen overgrepssak mot Spacey frafalt etter at den fornærmede avbrøt sin forklaring i retten.

Som følge av anklagene er den Oscar-vinnende skuespillerens rollefigur klippet bort fra filmen «All the Money in the World». Spacey har også fått sparken fra Netflix-serien «House of Cards», hvor han hadde hovedrollen.

Publisert: 11.09.20