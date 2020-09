TV-FJES: Cathrine Fossum, her under et intervju med VG i fjor. Foto: Line Møller, VG

Cathrine Fossum tilbake i «God Morgen Norge»

Cathrine Fossum (42) gjør comeback i «gammel» rolle.

Når «God Morgen Norge-programleder Espen Fiveland (46) i dag tar midlertidig pause fra TV-seerne for å ha pappaperm, overlater han stafettpinnen til en solid kjenning.

Fire år etter at hun sluttet som programleder for nettopp TV 2s morgenshow, er Cathrine Fossum – nyhetsanker i TV 2 og Nyhetskanalen – klar for «GMN»-reprise ut året.

– Det blir veldig koselig. Jeg gleder meg skikkelig til et mini-comeback, sier Fossum til VG.

– Hva er den største forskjellen dette og jobben som nyhetsanker?

– Det er lettere å tenke på likheter enn forskjeller. For meg handler det om å møte mennesker, spørre om det man lurer på og få formidle noe ut til verden. «God Morgen Norge» er egentlig livet oppsummert i ett program, med både gleder, sorger og underholdning – og alt som det innebærer, sier Fossum.

MAKKERE: Cathrine Fossum og Desta Marie Beeder skal jobbe sammen ut året. Foto: Espen Solli, TV 2

Selv føler Fossum at hun kanskje er litt som en «potet», altså en som kan brukes til alt.

– Men jeg blir aldri vant til å stå opp så tidlig. Jeg har imidlertid disiplin når det gjelder å legge meg tidlig. Heldigvis har jeg en mann som stiller opp og sjauer på hjemmebane når jeg ikke er der, sier Fossum, som er gift med Anders Hovdan (43) og er mamma til to barn på 11 og åtte.

Det er for øvrig andre gang på kort tid at Fossum stepper inn for en kollega i pappaperm. I vår vikarierte hun som programleder i «Åsted Norge» for Jens Christian Nørve (42).

– Jeg liker å få nye utfordringer. Dessuten har jeg vært i TV 2-systemet så lenge nå at jeg kan ta med meg erfaringen herfra og derfra i de nye rollene. Jeg er god på å tilpasse meg miljøer. Og så er jeg veldig takknemlig for at jeg får gjøre så mye forskjellig.

Da Fossum forlot TV-kanalen etter ti år i 2016, var det for å gjøre noe helt annet. Da gikk hun til jobben som kommunikasjonssjef i Rema 1000. Men savnet etter journalistikken var stort, og allerede i 2017 var 42-åringen tilbake – da som anker i Nyhetskanalen.

– Jeg kom tilbake mer motivert enn noensinne, ler Fossum.

Da hun forsvant ut av mediehuset for fire år siden, var det mot ledelsens ønske. Programlederen selv hadde søkt om sluttpakke, noe sjefene nektet å innvilge. Desto større var gleden hos kanalen da Fossum igjen søkte seg tilbake.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er enig med Fossum er en «potet»i kanalen.

– Ja, i positiv forstand. Vi er så glad for å ha henne i programlederstaben. Cathrine er en allsidig profil, og veldig fleksibel. Vi er heldige, sier Solbrække.

