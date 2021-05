Line Andersen og NRK inngår forlik

Etter tre høydramatiske dager i retten ble partene enige på bakrommet. Line Andersen slutter i NRK, og får rundt 1,9 millioner kroner.

Line Andersen saksøkte NRK for ugyldig endringsoppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen.

Etter tre dager i retten inngikk de fredag forlik.

– Jeg har levd med dette i halvannet år. Nå skal jeg begynne på noe nytt og spennende, sier programlederen til VG.

Andersen får et sluttvederlag som inkluderer lønn for et år, tillegg og feriepenger, ifølge NRK.

Hun har jobbet i NRK siden 2004. En del av forliket er at Andersen slutter etter omtrent 17 år i statskanalen.

Sluttvederlaget er på rundt 1.150.000 kroner. I tillegg dekker NRK 750.000 kroner av Andersens saksomkostninger.

– Etter det vi har fått opplyst utgjør dette godt under halvparten av Lines saksomkostninger, sier direktør Vibeke Fürst Haugen i Marienlystdivisjonen i NRK til kanalen.

Andersen får til sammen rundt 1,9 millioner kroner og har nå sluttet i NRK, opplyser rikskringkasteren.

– Vi har forsøkt å finne en løsning med Line Andersen helt siden møtet i sjakkredaksjonen i 2019. Det var viktig og nødvendig og få satt et punktum nå. Vi er glade for å ha funnet en løsning. Nå er vårt fokus å ta vare på våre folk i Sporten, sier Haugen til NRK.

– Det har vært en kostnad for folk. Nå skal vi ta vare på folk i Sporten og ser alle frem til å lage et best mulig tilbud for publikum, sier sportsredaktør Egil Sundvor i NRK til samme kanal.

Partene møttes torsdag kveld, men det skal ifølge VGs kilder ha vært stor avstand og de ble ikke enige om noe forlik da.

Åtte minutter før rettssaken var planlagt å begynne fredag morgen, meldte Oslo tingrett at oppstart ble utsatt med én time, fra klokken ni til klokken ti.

09.50 kom det ny melding fra tingretten: Oppstart utsatt til klokken 11, så klokken 12.

Først rett før klokken 14 kom beskjeden om at forlik var inngått.

– Satt på tørkeloftet

De siste dagene har begge parter ført vitner som har forklart seg om sine opplevelser med Andersen, og om konfliktløsningsprosessen som ble igangsatt etter et møte i sjakkredaksjonen i november 2019.

Møtet skal ha vært eksplosivt, og endte med at Andersen kalte deltagerne «jævla idioter» før hun stormet ut.

Det var etter det møtet sportsredaktør Egil Sundvor besluttet å ta av Andersen som programleder for sjakksendingene den høsten, og senere i romjulen.

Senere blir Andersen også flyttet ut av Sporten, i det NRK kaller et opplæringsløp.

– Andersen hadde en rolle hvor hun var NRKs ansikt utad på viktige arenaer. Hun er satt på tørkeloftet, for å sette det på spissen, sa hennes advokat Tron Dalheim under sin innledning tirsdag.

Flere episoder

I retten har flere av Andersens kolleger og ledere forklart seg om andre episoder der de opplevde hennes oppførsel som problematisk.

Vitner innkalt av Andersens side har også forklart at arbeidsmiljøproblemene i NRK ikke handler om henne, og at NRK ikke har håndtert saken riktig internt.

De har forklart seg om medarbeidere som har grått på jobb, og om vanskelige SMSer og eposter som Andersen har sendt.

Under Andersens forklaring spurte NRKs advokat Anders Stenbrenden om hvorfor hun er i så mange konflikter.

– Jeg tror i hovedsak at de fleste av dem skyldes ganske heftige diskusjoner om fag. Så er det noen uheldige opptrinn som jeg i likhet med deg ikke er så veldig imponert over.

Oppmuntret til enighet

Etter at siste vitne forlot vitneboksen i Oslo tingrett torsdag, henvendte dommeren seg direkte til partene i salen:

– Retten kan ikke gjøre noe med arbeidsmiljøet i sporten. Arbeidsforholdet består jo. Og det må tas tak i på en eller annen måte.

– Det er uklart for retten hva et juridisk stempel vil gjøre; vil det være enklere eller vil det ikke være det, sa dommeren.

Hun sa videre at selv om det har vært forsøk på megling, vil kanskje det som nå har blitt forelagt for retten gi bedre grunnlag for å vurdere det på ny.

– Det kunne kanskje vært fornuftig å ta en fornyet vurdering om det er mulig å komme til en enighet her.