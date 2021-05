VENTER: Mens de andre artistene har vært gjennom to store generalprøver før torsdagens finale har Daði Freyr Pétursson (28) og resten av bandet ventet på hotellrommet. Foto: Birta Rán

Kjemper om finaleplass i Eurovision fra hotellsenga

ROTTERDAM (VG) Coronasmitte har satt en stopper for islands bidrag i årets Eurovision Song Contest. Torsdag kjemper Daði & Gagnamagnið om finaleplass med et opptak fra en sceneprøve.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Likevel er islanske Daði & Gagnamagnið med låten «10 Years» en favoritt i årets konkurranse.

– Sangen er bra og prøvene våre har vært gode. Jeg er spent på hvordan det går, sier bandets vokalist Daði Freyr Pétursson (28) til VG.

Onsdag ble det kjent at Islands bidrag til Eurovision ikke får opptre etter at et bandmedlem testet positivt på coronaviruset. I stedet må de bruke et opptak fra sist uke i den andre semifinalen og finalen, om de går videre.

Pétursson må dermed være på hotellrommet mens de andre artistene i andre semifinale kjemper om en finaleplass på Ahoy-arena i Rotterdam.

Torsdagens semifinale er den siste. Da blir det klart hvem som møter norske TIX i lørdagens finale.

Disse kjemper om finaleplass torsdag San Marino - «Adrenalina» – Senhit og Flo Rida

Estland - «The Lucky One» – Uku Suviste

Tsjekkia - «omaga» – Benny Cristo

Hellas - «Last Dance» – Stefania

Østerrike - «Amen» – Vincent Bueno

Polen - «The Ride» – RAFAŁ

Moldova - «Sugar» – Natalia Gordienko

Island - «10 Years» – Daði & Gagnamagnið

Serbia - «Loco Loco» – Hurricane

Albania - «Karma» – Anxhela Peristeri

Portugal - «Love Is On My Side» – The Black Mamba

Bulgaria - «Growing Up is Getting Old» – Victoria

Finland - «Dark Side» – Blind Channel

Latvia - «The Moon Is Rising» – Samantha Tïna

Sveits - «Tout l'Univers» – Gjon's Tears

Danmark - «Øve os på hinanden» – Fyr & Flamme Ti av disse bidragene skal videre til finalen. Vis mer

VIRALE: Det islandske bandet har klart å få en en fanskare. På nettet har flere etterlignet dem. Foto: Mummi Lú

– Jeg synes vi gjorde en bra opptreden på opptaket som skal brukes. Det var noen mindre endringer med kamera og lys vi kanskje hadde ønsket, men det fungerer, sier Pétursson til VG.

Populære på oddsen

Når VG snakker med han sitter han på hotellsengen. Der har han vært de siste timene. Sveits er den konkurrenten han frykter mest.

Island er populære i årets konkurranse, før semifinalen er de på sjetteplass på oddsen til å vinne hele konkurransen, ifølge nettsiden Eurovision World, som samler flere odds.

– Det føles bra. Spesielt siden vi ikke kan gå på scenen i år. Vi kan ikke gjøre noe mer nå, sier han.

Bandet skulle også representere Island i Eurovision i 2020, som ble avlyst på grunn av corona, med låten «Think About Things». I en alternativ Eurovision-sending i fjor fikk de flest stemmer og ble Norges Eurovision-favoritt.

Drahjelp fra 2020

Bandet har fått oppmerksomhet for sin avslappede holdning og dans på scenen. På TikTok har flere brukere etterlignet bandet.

– Det skader ikke at sangen vår fra i fjor gjorde det bra, sier Pétursson.

– Tenkte dere at danse skulle bli viral?

– Det var planen i fjor. Nå har måten vi danser på blitt mer en del av stilen vår. Ingen i bandet er dansere, så det vi gjør må være en dans alle kan gjøre. Jeg synes det ser morsomt ut og at det passer estetikken vi har som band.

Finalen av Eurovision Song Contest 2021 arrangeres lørdag 22. mai klokken 21. Til sammen skal artister fra 26 land delta i årets finale, valgt ut av 39 påmeldte land.

