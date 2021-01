VIKINGEN: Mange trodde Morten Harket gjemte seg bak vikingkostymet i britiske «Maskorama». Det viste seg å stemme. Foto: ITV/Vincent Dolman/Shutterstock / Shutterstock

Vikingen i britiske «Maskorama» er avslørt

Mange trodde det var Morten Harket som var Vikingen i britiske «Maskorama». Lørdag måtte han ta av seg masken, og seerne fikk rett.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Over syv millioner seere samler seg hver lørdag for å se «The Masked Singer UK». Programmet er i sin andre sesong og spenningen og nysgjerrigheten rundt programmet har økt for hver uke som går – også her hjemme.

Lørdag kveld røk nemlig selveste Vikingen ut av programmet – og det var Morten Harket.

– Jeg gjorde det fordi jeg trengte å bli sparket ut av min egen komfortsone. Det var gøy å være en annen, sa Harket da masken var tatt av.

Sang «Take on me»

Både i Norge og Storbritannia har det blitt spekulert om at det er nettopp Harket som skjuler seg bak vikingkostymet, ikke minst etter at vikingen sang a-has eviggrønne «Take On Me» sist helg.

I kveldens program sang han Coldplays «The Scientist». Ingen av dommerne klarte å gjette hvem han var.

Spekulasjonene har florert på Twitter, og under videoen av Vikingens opptreden på YouTube omhandler de fleste kommentarene Harket.

– Det er nødt til å være Morten Harket, 100 prosent. Det er bare en person i denne verden med den stemmen, det er Morten, står det i en kommentar som har 508 likerklikk.

Også under dagens sending tippet de fleste på Twitter at det var Harket som skjulte seg bak masken.

Harkets egen datter, Tomine Harket, har uttalt til NRK at hun er 100 prosent sikker på at det er faren hennes.

I hvert program er det én deltager som må avsløre sin identitet, og forlate konkurransen. Etter kveldens program gjenstår fem deltagere.

«Drakta gjorde meg klumsete»

På Facebook-siden til a-ha svarer Morten Harket på spørsmål om deltakelsen. Han sier at han ble med i britiske «Maskorama» fordi programmet var en utfordring helt utenom det vanlige.

Han skriver også at han visste at han ikke kom til å ha kontroll over sine egne opptredener i showet, og at han så på det som en god utfordring.

«Å vite at jeg kom til å hate det, var en god grunn til å bli med».

Han skriver videre at han ikke synes det har vært vanskelig å holde på hemmeligheten. Og at han synes drakta var vanskelig å manøvrere i:

«Drakta gjorde meg mer klumsete enn jeg vanligvis er. Noen ganger følte jeg meg som en full mann på vei over M4,» skriver Harket.

M4 er en motorvei i London.

Harket avslører at han aldri tidligere har sett Maskorama. Han skriver videre at han elsket å være med, og at frykten han hadde for å delta, viste seg å være godt begrunnet.

Dette var hintene

Mange mente at stemmen til Vikingen ikke var til å ta feil av, og at vikingkostymet var en direkte kobling til Norge.

Et hint om «Kings rock» mente flere var en direkte oversettelse til Kongsberg, som er byen Harket er født i.

– Han fortsatte å si Vi-King og på steinen sto det Kings rock! Jeg undersøkte og det er et sted i Norge som heter Kongsberg som betyr Kings Rock/Mountain! Gjett hva fylket heter? VIKEN! Det er Morten Harket, skrev en «Maskorama»-fan på Twitter.

Vikingen bar også rustning, sverd og hjelm. Mange viste til at a-ha-trioen Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy i 2012 fikk utdelt St. Olavs Orden.

Ifølge hintene skulle også Vikingen være koblet til «The Voice», hvor Harket flere ganger har vært med som mentor i den norske versjonen.