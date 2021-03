MELLOM SLAGENE: Amarah-Jae St. Aubyn og Micheal Ward i «Lover’s Rock». Foto: Parisa Taghizedeh / BBC / NRK

TV-anmeldelse «Small Axe»: En formidabel feiring

Den alltid pågående kampen for rettferdighet – og de myke pausene mellom slagene.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Small Axe»

Britisk filmantologiserie i fem deler

Premiere på NRK TV 11. mars

Manus: Steve McQueen, Alastair Siddons, Rebecca Lenkiewicz, Courttia Newland

Regi: Steve McQueen

Med: Malachi Kirby, Shaun Parkes, Letitia Wright, Amarah Jae St. Aubyn, Michael Ward, John Boyega, Sheyi Cole, Kenyah Sandy, Sharlene Whyte

En sjeldenhet på så mange vis: En antologi bestående av fem individuelle filmer, signert en av vår tids mesterregissører – britiske Steve McQueen («Hunger», 2008; «Shame», 2011; «12 Years A Slave», 2013; «Widows», 2018). Alle med utgangspunkt i erfaringer fra det vestindiske miljøet i London gjennom to tiår, fra 1960-tallet til 1980-årene.

Den første filmen, «Mangrove», er med sine to timer og syv minutter den lengste. Den skildrer miljøet rundt restauranten Mangrove i Notting Hill på tampen av 60-årene, før det ble dyrt å bo der, og hvordan dette gradvis ble radikalisert som følge av utstrakt trakassering fra politiet.

TAR TIL GATENE: Shaun Parkes og Letitia Wright i «Mangrove». Foto: Des Willie / BBC / NRK

Stemningen tilspisser seg, det blir bruduljer i gatene, og det ender med et rettssalsdrama i en av en av det britiske etablissementets bastioner, Old Bailey.

Om «Mangrove» henvender seg til rettferdighetssansen, går den sanselige «Lover’s Rock» rett i hjertet, og jobber seg derfra ned til føttene. Dette er en av de beste filmene jeg har sett om musikk og dans som selve salven på sårene som livet gir.

Sett bort fra at en katastrofe blir avverget, er det lite ytre, men desto mer indre handling. Et «sound system» blir satt opp i en leilighet, jentene sminker seg og løper på høye hæler til t-banestasjonen, gjestene ankommer og spiser geit i currysaus og drikker Red Stripe. Og det danses. På et tidspunkt slås musikken av, mens gjestene fortsetter å synge. Forheksende. En vidunderlig film.

DANSER FOR LIVET: Micheal Ward og Amarah-Jae St. Aubyn i «Lover’s Rock». Foto: Parisa Taghizedeh / BBC / NRK

«Education» er historien om en ung gutt, Kingsley (Sandy), med lese- og skrivevansker i et skolesystem som motarbeider ham. Han er oppvakt, glad i vitenskap og å tegne, men blir likevel sendt til en «spesialskole» der giddalause, overvintrede hippie-lærere røyker og spiller «House Of The Rising Sun» på kassegitar i timene (når de ikke skulker).

Formålet med denne utdanningen for «sub-normale» er å feie problemer som Kingsley under teppet. Og hadde det ikke vært for en liten håndfull mennesker som ser gutten og det som bor i ham, blant andre den skiftarbeidende moren Agnes (Whyte), så hadde han blitt liggende under det teppet, glemt av et samfunn som helst ikke vil vite av ham. Kingsley har den såreste, vondeste gråten jeg har hørt på en stund.

TRIST GUTT I ET UFORSTÅENDE SYSTEM: Kenyah Sandy i «Education». Foto: Will Robson-Scott / BBC / NRK

Filmen om fosterbarnet og forfatteren «Alex Wheatle» er seriens mest skisseaktige (og korteste: 66 minutter). Tittelkarakteren, spilt av Sheyi Cole, ankommer Brixton som et gudsord fra Sussex tidlig på 1980-tallet, og oppdager ganja, rastafari-religionen og reggae. Kort sagt sin egen identitet.

«Red, White And Blue» er, i likhet med «Mangrove» og «Alex Wheatle», basert på historiske hendelser og personer. Det dreier seg om Leroy Logan (Boyega, fra «Star Wars»), en sint ung mann som lar seg selv «degradere» fra rettsmedisiner til konstabel grunnet et ønske om å forandre kulturen i politiet «fra innsiden og ut».

Lett skal det ikke bli. Rettferdighetens hjul maler langsomt. Der er noe faren hans, selv et offer for rasistisk motivert politivold, vet.

SINT UNG KONSTABEL: John Boyega i «Red, White And Blue». Foto: Will Robson-Scott / BBC / NRK

Det er til syvende og sist nettopp rettferdighet disse fem filmene handler om. Rettferdighet for en folkegruppe – menneskene som etter andre verdenskrig emigrerte fra De vestindiske øyene til England, enten på eget initiativ eller fordi de ble oppfordret til det, for å jobbe på sykehusene, postkontorene og i transportsystemet.

Men «Small Axe» er også en formidabel feiring av de umistelige kulturelle ressursene disse menneskene brakte med seg fra Karibia til de kritthvite britiske øyene. Musikken, maten, menneskene. Storbritannia hadde i sannhet vært en fattigere land uten.

RETTFERDIGHET PÅP OVERTID: Malachi Kirby, Letitia Wright, Shaun PArkes og Rochenda Sandall i «Mangrove». Foto: Kieron McCarron / BBC / NRK

Formmessig er regissør McQueen, som har sine røtter på Grenada og Trinidad, på sitt streiteste her. Flere av filmene i «Small Axe»-serien dufter mildt av godt, gammelt Fjernsynsteater og «Ukens TV-drama», en følelse som blir understreket av retrointeriørene i rommene der historiene utspiller seg. Det er ingen dum ting i det hele tatt.

«Small Axe» er både rettferdig harme og sensuell nytelse, og byr på bøttevis med nydelig skuespill. Tittelen er lånt fra Jamaicas største sønn, Bob Marley, og hans sang om den lille øksen som – med tiden til hjelp – kan felle det store treet. Reggaekongen ville vært stolt av resultatet.