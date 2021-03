HYLLES: Etter at seieren var et faktum ble Aksel Lund Svindal hyllet av de andre deltagerne i «Mesternes mester». Hyllet ble han også av rekordmange seere. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

1,4 millioner så Aksel Lund Svindal vinne «Mesternes mester»

Fredag var det finale i «Mesternes mester» på NRK1. Den ble sett av 1.225.000 lineært, mens totalt har 1.466.000 sett finalen i løpet av helgen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser ferske seertall fra NRK.

I 2020 ble finalen sett av 989.000 seere og programmet ble sett av 146.000 på NRK TV i løpet av finalehelgen. Det var totalt 1.323.000 som så sendingen enten direkte, i reprise, som opptak eller på NRK TV i løpet av finalehelgen.

Sammenlikner vi 2020 mot 2021. Så har årets sending hadde 162.000 flere som så på sendingen dirkete og 95.000 flere på NRK TV. På disse to plattformene var det dermed 257.000 flere som så årets episode, opplyser NRK analyse til VG.

Rekordmange har sett denne sesongen, som før første gang i «Mesternes mester»s historie er blitt spilt inn i Norge. Snittet for alle episodene totalt er så langt 1.498.000.

Til sammenligning var det snittet for henholdsvis 2020 sesongen, 2019, sesongen og 2018 sesongen 1.271.000, 1.322.000 og 1.173.000.

– Det var ikke viktig å vinne «Mesternes mester», men det var gøy. Veldig gøy, fortalte Aksel Lund Svindal i et intervju med VG etter at seieren var et faktum.

Han la heller ikke skjul på at finalen hvor han kjempet mot Håvard Tvedten var et blodslit som nesten tok knekken på dem begge to.

STORFORNØYD: Det var en storfornøyd Aksel Lund Svindal som møtte VG i Kvitfjell i forrige uke hvor han var på vinterferie på familiens hytte. Foto: Geir Olsen

– Vi heiet på og oppmuntret hverandre underveis – «måtte en av oss vinne». Vi er jo konkurransemennesker og alle blir vi skjerpet før en konkurranse. Det var tøffe konkurrenter og jeg hadde tålt å tape også, jeg, sa Lund Svindal.