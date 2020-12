HEDER OG ÆRE ELLER VANHEDER OG VANÆRE?: Sian Clifford, Matthew Macfayden og Michael Sheen (fra venstre) i «Quiz». Foto: Matt Frost / Left Bank Pictures / ITV

TV-anmeldelse «Quiz»: Juksemaker? Pipelort?

Jukset de – eller ble de lurt?

«Quiz»

Britisk dramakomedie i tre deler

Premiere mandag 7. desember på C More og TV 2 Sumo

Manus: Bob Woffinden, James Plaskett, James Graham

Regi: Stephen Frears

Med: Matthew Macfayden, Michael Sheen, Sian Clifford, Paul Smith, Elliot Levey, Trystan Gravelle

Tidlig på 2000-tallet renner klanen Ingram/Pollock bokstavelig talt ned dørene i TV-studioet der quizshowet «Who Wants To Be A Millionaire» spilles inn (det britiske konseptet nådde norske skjermer i 2000, som «Vil du bli millionær?»).

Det er først Adrian Pollock (Gravelle), dernest søsteren Diana (Clifford) og til slutt mannen hennes, Charles Ingram (Macfayden). Sistnevnte er en yrkesmilitær som, i kontrast til svigerfamilien, ikke synes at quiz er noe særlig gøy i det hele tatt.

Det er likevel han som når lengst i konkurransen. Ja, helt til topps, faktisk. Det ser en stund ut til at han kan hente hjem selveste førstepremien: Én million britiske pund.

«JEG MÅ BE OM ET SVAR!»: Matthew Macfayden (til venstre) og Michael Sheen i «Quiz». Foto: Matt Frost / Left Bank Pictures / ITV

Men det er før produsentene bak showet kommer på banen. De mener at Ingram har jukset. De mener at de kan bevise det også, i hvert fall et stykke på vei, og tar saken til rettssystemet.

Den svart komiske dramaserien «Quiz» – tre episoder à rundt 50 minutter – er basert på en virkelig hendelse, som alle som leste britiske tabloider rundt årtusenskiftet vil huske. Skandalen hadde mye å by på. Ikke minst to hovedrolleinnehavere som het – jepp – Charles og Diana.

HOSTEANFALL: Sian Clifford i «Quiz». Foto: AMC / ITV

Ekteparet Ingram, som for øvrig ble fersket for forsikringssvindel noen år senere, bedyrer den dag i dag sin uskyld. «Quiz» lar spørsmålet om hvem vi blør tro på, være åpent:

Pollock-ene og Ingram-ene; tilsynelatende solide øvre middelklasse-folk med gode jobber, bolig og barn. Eller produsentene bak TV-showet, som mistenker at svindel er blitt begått ved hjelp av tidlig mobiltelefonteknologi, heri opptatt personsøkere (husker du?), og noe så gammeldags og analogt som utplasserte «agenter» som hoster og harker i studioet.

Skikkelig Olsenbanden-opplegg, som du skjønner.

STAKKARS TV-FOLK?: Elliot Levey, Mark Bonnar, Risteard Cooper og Aisling Bea (fra venstre) i «Quiz». Foto: Matt Frost / Left Bank Pictures / ITV

Serien er regissert av Stephen Frears («Farlige forbindelser», 1992; «The Queen», 2006; «Philomena», 2013), uten at man egentlig kan fornemme så mye fikst eller visuelt flott ved den. Den nøyer seg med å være en god skrøne-fra-virkeligheten, effektivt fortalt.

Skuespillet er klart over middels. Macfayden («Succession») er perfekt på plass i rollen som en mann uten egenskaper, en montypythonsk famlende «upper class twit of the year»-type som ikke helt synes å forstå hva det er han er med på, hverken før, under eller etter at skandalen er et faktum.

SLIMÅL I EI BØTTE SNØRR: Michael Sheen i «Quiz». Foto: Matt Frost / Left Bank Pictures / ITV

Michael Sheen («Frost/Nixon», 2008 og – igjen – «The Queen») har for lengst spesialisert seg på å spille slimåler, og er som sådan godt kvalifisert til å spille en quizshow-programleder på TV. Han ser Trump-ete ut her; blond på toppen og gulbrun i trynet.

God er også Mark Bonnar, som TV-produsenten Paul Smith, og Helen McCrory som Charles’ og Dianas meget kapable advokat.

OG SLIK SÅ DE UT PÅ ÅRNTLI: Major Charles Ingram og Diana Ingram på vei til retten i 2003. Foto: Toby Melville / VG Scanpix

«Quiz» er ikke enormt minneverdig, og kommer ikke med høy vanskelighetsgrad. Men den får tre timer til å gå ganske fort.

Den som leter, vil finne noen tankekorn om TV-mediets brennende forakt for sitt publikum, det britiske klassesystemet og hvordan Google ødela pubquizene også.

