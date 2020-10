TV-VETERAN: Lori Loughlin, her på en gjenforening med «Under samme tak» i 2016. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

TV-stjernen Lori Loughlin er fengslet

«Under samme tak»-skuespiller Lori Loughlin (56) startet soningen fredag for å kunne komme hjem til jul.

Sammen med designer-ektemannen Mossimo Giannulli (57) ble Loughlin i sommer dømt til to måneders fengsel for bedrageri.

Bakgrunnen var den omfattende college-skandalen i USA, der stjerneparet og jukset seg til skoleplass for døtrene sine.

Opprinnelig skulle Loughlin starte soningen 19. november, men hun skal ha fått tillatelse til å starte tidligere for å kunne feire jul hjemme.

En forutsetning for avtalen er at Loughlin ikke skal søke om å få forkortet tid bak murene som følge av coronapandemien.

56-åringen ankom Federal Bureau of Prisons i California fredag, melder nyhetsbyrået AP. Samme dag ble hun testet for corona. I tråd med fengselsreglene må TV-kjendisen sitte i karantene i to uker før hun kan omgås andre i fengselet.

RETTSSAK: Mossimo Giannulli og Lori Loughlin utenfor rettsbygningen i Boston i fjor sommer. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Ektemannen skal ikke ha søkt om å starte soningen tidligere.

Lori Loughlin (54) er best kjent fra TV-serien «Under samme tak», der hun spilte rollefiguren Becky. Hun har mistet jobber etter arrestasjonen.

Også «Frustrerte fruer»-stjernen Felicity Huffman (57) ble dømt for svindel i samme korrupsjonssak. Hun sonet 14 dager i fengsel på denne tiden i fjor. Mange andre rike og velstående foreldre ble pågrepet i samme opprulling.

