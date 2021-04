FLOTT GODS, TYNN SERIE: Emily Reid, Emmet J. Scanlan, Paul Mescal og Catherine Walker (fra venstre) i «The Deceived». Foto: Charles Fearn / TV 2

TV-anmeldelse «The Deceived»: Surr!

Relativt blodløs. Helt kraftløs.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«The Deceived»

Irsk-britisk serie i krimmysterie i fire deler

Premiere på C More og TV 2 Sumo torsdag 1. april

Manus: Tobias Beer, Lisa McGee

Regi: Chloe Thomas

Med: Emmet J. Scanlan, Emily Reid, Paul Mescal, Catherine Walker, Eleanor Methven

Det går om lag fem minutter fra professoren Michael Callaghan (Scanlan) holder forelesning for studenten Ophelia (Reid), til de to ligger med hverandre.

Det går cirka ti minutter før Ophelia er gravid med barnet hans.

En av ulempene ved dette – ved siden av at han er en voksen mann og Ophelia ser ut som hun er rundt de 15 – er at Callaghan er gift. Ikke med hvem som helst heller, men med Roisin Mulvery (Walker), en høyprofilert forfatter.

DEN FORSVUNNE FORFATTER: Catherine Walker i «The Deceived». Foto: TV 2

Ikke lenge etter at Ophelia har fortalt Callaghan den «gledelige» nyheten, pakker professoren ned ullgenserne og tweed-dressene sine og forsvinner. Den unge elskerinnen følger etter ham (det skulle hun ikke gjort!!), og er kort tid etter innlosjert på klanen Callaghan/Mulverys praktfulle gods på den irske landsbygda.

Vel, godset var praktfullt. Det har seg slik at den ene vingen er brent ned – mens Roisin sov i den. Suksessforfatteren er død. Ophelia blir værende, under dekke av å være Roisins litterære agent i London. Huset er fullt av lyder – knirking, banking, knaking. Og er det ikke noe veldig uvanlig med forholdet mellom Callaghan og svigermoren Mary (Methven)?

UNG OG (VELDIG) NAIV: Emily Reid i «The Deceived». Foto: TV 2

Ophelia begynner å stille seg spørsmål. Kan det være at Roisin – gisp! – lever? Kan det være at Roisin – gulp! – går igjen? Eller forholder seg snarere slik at Ophelia er i ferd med å – dobbeltkvakk! – bli gal?

Hvor mange krim/mysterie-varianter er det mulig å skrive spunnet ut av Daphne du Mauriers klassiske roman fra 1938, «Rebecca» (som mange vil kjenne via Alfred Hitchcocks fremdeles potente filmversjon fra 1940)? Mange!

«Gaslighting» – det å manipulere noen i en slik grad at vedkommende begynner å betvile sin egen virkelighetsoppfatning – er et begrep som stadig dukker opp i samfunnsdebatten, ikke minst i #metoo-relaterte saker. Sosiopater, helst av den mannlige arten, er unektelig «hot stuff».

GOOOD STEMNING (DEN SKAL IKKE VARE): Shelley Conn, Emmet J. Scanlan og Dempsey Bovell (fra venstre) i «The Deceived». Foto: TV 2

Det er fint at denne serien er relativt blodløs – langt unna vår tids mange groteskt voldelige semi-«nordic noir» krim-er. Men det er dumt at den er fullstendig kraftløs også.

Noe av skylden bør legges ved manusforfatternes dør. «The Deceived» er full av løse tråder, karakterer uten funksjon, utroverdige hendelser og teite «tilfeldigheter» (er det ikke hendig når man bokstavelig talt snubler over viktige ledetråder?).

Noe må dessuten legges ved føttene til skuespillerne. De to viktigste – Scanlan og Reid – har ingen kjemi når de er sammen, og er bleke og klønete hver for seg. Scanlan blir aldri mer enn en britisk billigutgave av Ben Affleck (med skjegg). Og Reid er virkelig ikke overbevisende som heltinne. Selv ikke en ung og naiv en.

DET ER HAN FRA «NORMAL PEOPLE» JO!: Paul Mescal, til høyre, i «The Deceived». Emily Reid til venstre. Foto: TV 2

Artig å se Paul Mescal fra «Normal People» igjen. Men han er en bifigur.

«The Deceived» blir irriterende og kjedelig lenge før Alt Kommer For En Dag i den fjerde episoden. Den er noe så sjelden som en TV-serie som man evner å glemme mens man ser den.