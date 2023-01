HOLDER TILBAKE: – Jeg har ingen problemer med å snakke om søsknene mine, hvor jeg kommer fra eller slike ting. Men akkurat dette er det nærmeste, noe jeg vil ha litt for meg selv, sier Ingebjørg Bratland om egen kjærlighet i kveldens program.

Ingebjørg Bratland: Bekrefter samboer

Ingebjørg Bratland (32) åpner en liten flik av sitt privatliv i kveldens «Hver gang vi møtes» og røper at hun har vært samboer i flere år.

Det er artisten fra Vinje i Telemark som hylles i lørdagens program. Der kommer det frem nye sider ved Ingebjørg Bratland. Ikke bare at hun ler så hun griner flere ganger daglig eller er glad i å prate, men også at hun har vært i et stabilt forhold i flere år.

– Jeg pleier å si at jeg er ugift, for det er jeg. Men jeg er i et forhold, og jeg har vært sammen med ham ganske lenge. En fyr som er veldig viktig for meg, og en jeg er veldig glad i. Og som jeg har bodd og delt livet med i mange år, men jeg pleier ikke å prate så mye om ham, sier hun.

Privatlivet er noe Ingebjørg Bratland konsekvent har unngått å snakke om de siste årene.

Hun har også takket nei overfor VG til å utdype det hun sier om kjærligheten i programmet.

Årsaken til at hun hegner så sterkt om privatlivet kommer frem når Karoline Krüger poengterer at Bratland synger mye om kjærlighet og lurer på hvordan hun balanserer dette med privatlivet.

– Ja, jeg skriver mye om kjærligheten, fordi som Bjørn (Eidsvåg) sa på sin dag, så er den det viktigste, sier Bratland, og fortsetter:

– Men å prate om eget kjærlighetsliv, så er det på en måte ... Det er to grunner til at jeg ikke gjør det. For det første fordi jeg liker ikke at folk, og medier for så vidt, skal være med på opp- og nedturene som kjærlighet er, sier Bratland.

Dette var noe hun brant seg på i starten av karrieren, forteller hun.

– Da pratet jeg om at jeg hadde vært forlovet og det hadde blitt slutt, og da jeg kom med ny plate var dette det eneste som de skrev om. Så da bestemte jeg meg; da får det bare være, sier hun om tiden med den svenske spellemannen hun var ringforlovet med som 19-åring.

Den andre grunnen er av det mer bisarre slaget, røper hun. Det skaper bestyrtelse rundt bordet da hun forteller om det.

– Jeg slet rett og slett veldig mye med rare brev og, ja, slik stalker-stemning, når jeg sa at jeg ikke hadde kjæreste lenger. Jeg hadde for eksempel en mann som lå bak søppelkassen min. Som lå der og ventet og spratt frem og sa; Er du klar for å spise frokost?