Setter punktum for «Outlander»

TV-kanalen Starz bekrefter at det kommer en sesong åtte av det kritikerroste tidsreisedramaet – med det blir den siste.

«Outlander» hadde premiere i 2014, og fansen venter nå på sesong syv, som er ventet til sommeren.

Samtidig bekrefter nå TV-kanalen som står bak serien, at det går mot slutten.

– Gjennom snart ti år har «Outlander» kapret hjertene til publikum verden over, og vi er glade for å gi Claire og Jamies kjærlighetshistorie en verdig avslutning, sier Kathryn Busby, president til Starz, ifølge Hollywood Reporter.

– Men før vi setter punktum, er det mye mer lidenskapelig historie å formidle, opplyser TV-sjefen.

Mens sesong syv skal inneholde 16 episoder, vil den åttende telle ti.

Selv om serien runder av, har Starz allerede gitt grønt lys for en forløperserie, som skal ha tittelen «Outlander: Blood of My Blood». Handlingen i denne vil altså finne sted før tidligere i tid enn den som nå utspiller seg og skal dreie seg rundt foreldrene til Jamie Fraser, spilt av skotske Sam Heughan (48).

Så serien, som byr på intens kjærlighet, reise i tid, historie, fortvilelse og drama med fantasy-preg, vil på sett og vis leve videre.

Bokserie

«Outlander» baserer seg på bokserien med samme navn, skrevet av forfatter Diana Gabaldon (71). Da serien gikk på lufta, var det bare åtte bøker i serien, men forfatteren har siden skrevet en buk nummer ni. Hun jobber nå med den tiende.

Viaplay, Netflix, HBO Nordic sender «Outlander».

