TV-stjerne: Jenna Ortega har fått mye oppmerksomhet for sin rolle som karakteren «Wednesday».

Jenna Ortega løy om «Wednesday»-dansen

Skuespillerens dans har gått viralt.

TV-snakkisen «Wednesday» er på alles lepper om dagen, i hvert fall om vi skal tro TikTok.

Serien er en spin-off fra klassikeren «Addams family», og følger Wednesday Addams liv.

Og det er særlig en ting de har trykket til sitt bryst, nemlig «Wednesday»-dansen med Jenna Ortega (20) i spissen. I serien danser karakteren på Nevermore-akademiets årlige Rave’N Dance med sangen «Goo Goo Muck» av The Cramps. Dansen herjer nå på sosiale medier – gjerne med musikk fra Lady Gaga – og alt fra North West til mannen i gaten har kastet seg på trenden.

Men ifølge skuespilleren selv, Jenna Ortega, hadde hun ikke like stålkontroll som det kunne virke som.

PÅ RØD LØPER: Jenna Ortega har fått stor oppmerksomhet for rollen.

Hadde ikke øvd

Det er Ortega selv som har laget koreografien, altså dansetrinnene, til dansen.

Og det hele skjedde i full fart, uten særlig tid til øving. Under et besøk hos Jimmy Fallon og «The Tonight Show», kommer det frem at hun løy da regissør Tim Burton spurte hvordan det gikk.

– To dager kom Tim innom og sa at han visste at jeg hadde koll på dansen, at jeg hadde jobbet med den, og at han stolte på meg. Jeg svarte at jeg selvfølgelig hadde det og at alt var i orden. Egentlig hadde jeg ikke gått igjennom den overhodet, sier Ortega til talkshowverten Fallon, og avslører at ingenting var klart.

Hun forteller videre at hun rett og slett ikke hadde tid, da det var mange andre ting som foregikk i showet.

– Jeg er ingen danser. Jeg gjør ikke sånne ting, og har ingen erfaring fra feltet. Jeg sov ikke på to dager, og så på forskjellige klipp for å samle inspirasjon. Så bare gikk jeg for det, sier hun.

I tillegg ble dansescenen spilt inn mens hun hadde Covid, ifølge NME.

– Jeg er ikke noen danser, og jeg er sikker på at det er åpenbart, sier hun til magasinet.

Inspirasjonen fant hun blant annet i klipp av Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant i «Beau Travail», faktiske klipp av gothere som danset på 80-tallet, Lene Lovich og Nina Hagen. Hun la også til en hyllest til Lisa Loring, som opprinnelig spilte Wednesday Addams på 60-tallet.

I RAMPELYSET: Jenna Ortega har tatt med seg den mørke «Wednesday»-stilen til den røde løperen.

Barnestjerne

I intervjuet forteller hun at ansatte på TV-settet trodde at dansen kom til å bli en hit, men at hun nektet å tro på dem.

Da serien «Wednesday» ble lansert på Netflix ble den umiddelbart en hit. Den er den nest mest strømmede i Netflix-historien, og den er sett over en milliard ganger.

Syns du det er noe kjent med Jenna Ortega? Hun fikk sitt gjennombrudd som skuespiller i serien Stuck in the Middle (Harley i midten) i, og har også spilt i flere andre filmer og TV-serier. Mest kjent er hun kanskje fra «Jane the Virgin», «You» og skrekkfilmen «Scream».