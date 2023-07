POPARTIST: Lucy Spraggan, her på Diva Awards i London i april i år.

Britiske Lucy Spraggan røper: Hoppet av «X Factor» etter å ha blitt voldtatt

Popartist Lucy Spraggan (31) var storfavoritt i britiske «X Factor» i 2012, men endte brått med å trekke seg «på grunn av sykdom».

Kortversjonen Spraggan betror i sin selvbiografi «Process: Finding My Way Through» at hun ble voldtatt av en hotellansatt etter at hun hadde deltatt på en fest med andre «X Factor»-deltagere i 2012.

Gjerningsmannen ble dømt og fengslet. Til tross for at Spraggan mottok økonomisk og medisinsk støtte etter hendelsen, kritiserer hun programskaperne for ikke å følge opp med støtte i etterkant.

Simon Cowell, skaperen av «X Factor», støtter Spraggans beslutning om å fortelle sin historie. Fremantle, produksjonsselskapet som produserte showet, har også kommentert saken og erkjent at de ikke gjorde nok for å støtte Spraggan. Vis mer

– Jeg er svært trist over ikke å kunne fortsette denne reisen, men jeg er ikke frisk nok til å opptre, uttalte hun til pressen den gangen.

Nå – mer enn ti år senere – forteller Spraggan hva som egentlig skjedde.

«For å kunne bygge meg selv opp igjen og komme meg videre i livet, trenger jeg å fortelle sannheten», skriver hun i selvbiografien Process: «Finding My Way Through».

Hotellansatt dømt

I boken beskriver Spraggan hvordan «X Factor»-gjengen hadde vært ute i London for å feire en av deltagernes bursdag. Det skal ha blitt servert gratis alkohol, og Spraggan fikk «blackout» «blackout»Blackout vil si at det inntrer et kortvarig bevissthetstap..

Et medlem av produksjonsstaben ledsaget henne tilbake til hotellet, hvor en hotellansatt tilbød å hjelpe henne inn på rommet.

Senere på natten returnere den hotellansatte mannen til Spraggans rom og forgrepet seg på henne.

«Jeg våknet dagen etter med en følelse av ren frykt. Jeg har aldri senere i livet kjent meg så omtåket. Jeg visste at jeg var blitt voldtatt, men jeg klarte ikke å ta det innover meg», skriver hun, ifølge Sky News.

2014: Lucy Spraggan, her i London for snart ti år siden.

Sangeren forteller videre hvordan hun tok på seg klærne og gikk «på autopilot». Men hun fortalte til produksjonsteamet hva hun hadde vært utsatt for, og politiet ble tilkalt.

Gjerningsmannen ble pågrepet etter få timer Han innrømmet skyld og ble dømt og fengslet.

Syk også av medisiner

Spraggan ble satt på medikamenter for å forebygge en eventuell HIV-infeksjon, og bivirkningene av dette var medvirkende til at hun ikke kunne opptre.

Som voldtektsoffer har 31-åringen krav på å få være anonym. Nå velger hun å frasi seg den retten. For Spraggan er det viktig at søkelyset rettes mot programskaperne, som hun mener taklet situasjonen dårlig.

Selv om hun fikk både økonomisk og medisinsk hjelp etter hendelsen, sier hun at oppfølgingen stoppet opp etter at den hotellansatte ble buret inne.

«Ingen kontaktet meg noensinne igjen for å sjekke om det gikk greit med meg», skriver hun i boken.

TV-BOSS: Simon Cowell.

Til avisen The Guardian forteller Spraggan at regelen var at «X Factor»-deltagerne og staben for øvrig ikke kunne drikke seg fulle.

– Men hvordan kan man leve opp til det når det gis gratis alkohol? spør hun.

– Grusomt

«X Factor»-sjef Simon Cowell (63) var ikke direkte involvert i 2012-sesongen, siden han da holdt på med innspillingen av «America's Got Talent» i USA.

Han uttrykker fortvilelse over hva den da 21 år gamle Spraggan ble utsatt for.

– Det som skjedde med Lucy var grusomt og knusende, sier han i en uttalelse til Sky News.

Cowell forklarer at han personlig tok kontakt med Spraggan etter voldtekten.

– Da jeg fikk muligheten, sa jeg hvor utrolig lei meg jeg var for det hun hadde vært gjennom.

Selv om Spraggan trakk seg fra talentshowet, har hun etablert seg som artist og gitt ut flere album. Neste kommer i august.

Cowell sier at han støtter Spraggan når hun nå velger å stå åpent frem med sin historie. Han sier de to har knyttet bånd både vennskapelig og profesjonelt.

– Lucy er en av de mest ekte, talentfulle og modige menneskene jeg har møtt, sier han.

Beklager

Produksjonsselskapet Fremantle, som sto bak TV-innspillingen, sier i en uttalelse at så vidt de vet, er dette «en enkeltstående hendelse» i britisk TV-industri.

– Selv om vi da mente at vi gjorde vårt beste for å støtte Lucy, må vi ta ansvar for at hun mener vi ikke gjorde nok. Vi er ekstremt lei oss på hennes vegne og tar lærdom.