SENTRALE AKTØRER: Nå har 530.000 TV-kunder og en million TV-seere, vært uten TV 2s kanaler i snart 170 dager. Til venstre: kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox. Til høyre TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand.

TV-ekspert om konflikten mellom Altibox og TV 2: − Det begynner å haste nå

– Både TV 2 og Altibox er nødt til å finne en løsning på konflikten i god tid før fotball-VM. Det er begge parter helt avhengig av.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Daglig leder og TV-ekspert Arne-Inge Christophersen i Marketing Toolbox AS mener at det begynner å haste nå.

Fotball-VM starter 20. november med vertslandet Qatars kamp mot Ecuador.

– Folk blir ikke bare forbannet på TV 2, Altibox risikerer å ødelegge merkevaren sin dersom det ikke er en løsning på plass i god tid før 20 november, sier Christophersen

ALVORLIG: Arne-Inge Christophersen Marketing Toolbox mener det begynner å haste med en løsning på konflikten mellom Altibox og TV 2: – Klarer ikke partene å finne en løsning før fotball-VM, tror jeg at mye av frustrasjonen vil rette seg mot Altibox. Det er tross alt de som skal levere TV-signalene, sier Christophersen videre.

Helt siden 1. april har 530.000 Altibox-kunder – og godt over en million TV-seere vært uten TV 2s kanaler. Mandag 15. august ble det kjent at partene igjen hadde satt seg ned rundt forhandlingsbordet. Inntil da hadde det ikke vært kontakt av betydning mellom Altibox og TV 2 siden 23. mars.

– Vi vil prioritere arbeidet høyt, slik at dette ikke blir en langvarig prosess, skrev TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand i en tekstmelding til VG da det ble kjent at forhandlingene var i gang igjen.

Men så langt er ingen løsning på plass.

Aldri har en norsk TV-konflikt vart så lenge som konflikten mellom TV 2 og Altibox. I løpet av denne uken har konflikten vart i 170 dager.

– TV 2 må ha en god løsning på plass i god tid før fotball-VM. Sportsrettigheter er dyrt og kanalen trenger inntektene. Samtidig er det slik at er det noe folk vil se, så er det fotball-VM. Dessuten er det ingen tvil om at TV 2 taper store penger på denne konflikten. Både reklameinntekter og distribusjonsinntekter, fortsetter Christophersen.

– Vi er fortsatt i dialog og ønsker å komme frem til en løsning med Altibox. Det tar lengre tid enn vi først antok, og jeg skjønner at folk er utålmodige, det er vi også, sier Willand.

Christophersen sier at inntil nå er det mange som har pekt på TV 2 som syndebukken her.

– Men klarer ikke partene å finne en løsning før fotball-VM, tror jeg at mye av frustrasjonen vil rette seg mot Altibox. Det er tross alt de som skal levere TV-signalene, sier Christophersen videre.

Han mener dessuten at TV 2 har programmer denne høsten som mange gjerne vil få med seg – også kundene til Altibox.

– «Skal vi danse: All stars» er et program som også henvender seg til mange av Alibox-kundene, gjerne de som er litt eldre. Mitt inntrykk er at mange er blitt overrasket over den nye «Forræder – iblant oss» – bra seertall og overraskende gode anmeldelser. Dette kan fort bli en snakkis som mange blir nysgjerrig på, sier Christophersen

Han peker også på at Altibox risikerer å tape i anbudskampen å bli leverandør av nett og TV til nye sameie og borettslag.

– Det er lett å tenke at det er så mye konflikt rundt Altibox -at dette er en leverandør vi holder oss unna, sier Arne-Inge Christophersen.

VG har forelagt hans påstander for kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox som svarer slik i en e-post:

«Vi er helt enige i at situasjonen med svarte TV 2-skjermer har vart for lenge. Altibox har hele tiden ønsket å få på plass en avtale med TV 2 og derfor er vi glade for at vi nå er i forhandlinger om en ny avtale.

TV 2 har mye attraktivt innhold, inkludert det kommende mesterskapet i herrefotball som de deler med NRK, og vi håper selvfølgelig at vi får TV2-innholdet tilbake før VM.

Men uavhengig av hva slags programmer TV 2 viser, er vår viktigste prioritering uansett å få på plass en avtale som sikrer at kundene våre får se innholdet de ønsker til en akseptabel pris»

I mai måned opplyste Veggeland til VG at TV 2s krav til Altibox innebærer en prisøkning på over 80 prosent.

– Det var et hinsides krav som vi ikke kunne si ja til, sa kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG i mai.

Til det svarte TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand slik den gang.

– Dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig og fremtidsrettet avtale, slik vi har fått med de andre distributørene. Jeg forstår ikke hvorfor Altibox krever spesialbehandling.