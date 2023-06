EKSPAR: Björn Ulvaeus og Agnetha Fältskog på et ABBA-arrangement i London i fjor.

Björn Ulvaeus om Agnetha Fältskog-dokumentar: − Veldig ubehagelig

ABBA-stjernen Agnetha Fältskog (73) forsøkte forgjeves å stoppe dokumentaren om hennes «stalker» og tidligere kjæreste. Nå får hun støtte av eksmannen.

Kortversjonen ABBA-stjernen Agnetha Fältskog (73) forsøkte å stoppe dokumentaren «Take a Chance» om hennes tidligere kjæreste og forfølger, Gert van der Graaf (54).

Dokumentaren hadde premiere 19. mai på Prime Video, og har skapt kontrovers.

Fältskog skrev brev til produksjonsselskapet for å få dem til å skrinlegge prosjektet.

ABBA-kollega og eksmann Björn Ulvaeus (78) kaller dokumentaren ubehagelig og har medfølelse med Fältskog.

Van der Graaf ble dømt for trakassering og forfølgelse av Fältskog i 2000 og sendt ut av Sverige. Han er siden pågrepet flere ganger. Vis mer

Dokumentaren «Take a Chance» hadde premiere på strømmetjenesten Prime Video 19. mai, og hadde da for lengst rukket å skape bølger.

I dokumentaren følger man nederlenderen Gert van der Graaf (54), som i en årrekke forfulgte Agnetha Fältskog, og til slutt ble dømt.

Fältskog har aldri villet utbrodere for offentligheten hva som skjedde, og hvordan hun falt for mannen som senere skal ha truet henne på livet og gjorde gjorde hverdagen til et helvete.

Skrev brev

Fältskog har siden denne perioden levd svært tilbaketrukket. At Graaf nå får fortelle sin historie på TV, er hun stor motstander av.

Hun skrev blant annet brev til produksjonsselskapet for å få dem til å skrinlegge prosjektet, bekrefter sangerens eget plateselskap til Expressen.

De forklarer at de «absolutt ikke ville at dokumentaren skulle lages».

Også ABBAs manager Görel Hanser (74) sier at han mener dokumentaren er «respektløs».

ABBA-Björn: – Medfølelse

Nå kommer i tillegg Fältskogs eksmann, ABBA-kollega Björn Ulvaeus (78) på banen.

– Jeg synes det er svært ubehagelig og har stor medfølelse med Agnetha. Etter hva jeg forstår, har han fått stort spillerom i denne serien, eller hva det er, sier Ulvaeus i «P3 Morgonpasset» om ekskonas forfølger.

– Jeg vet hvor vanskelig dette er for henne, legger han til.

DØMT: Nederlenderen Gert van der Graaf, her avbildet med et bilde av Fältskog i 2006.

Det er ingen serie, men en 86 minutter lang film.

Regissør Maria Thulin (38) har uttalt til svenske Aftonbladet at Fältskog gjentatte ganger fikk tilbud om å delta i dokumentaren, men at hun sa nei.

– Det er veldig trist. Jeg hadde virkelig håpet å få Agnethas versjon på det som har skjedd.

Ifølge Thulin er målet med dokumentaren å belyse «stalking stalkingengelsk ord for personforfølgelse».

– Derfor valgte vi en av de mest kjente historiene for å nå ut til så mange som mulig.

Var besatt – ble kjæreste

Mye av historien er nemlig godt kjent fra før, selv om sangeren selv har forholdt seg taus.

Fältskog hadde i over to år hadde et kjærlighetsforhold til den 17 år yngre nederlenderen, som hadde forgudet den svenske sangeren siden har var åtte år.

Graaf hadde aldri hatt kjæreste før, og var så besatt av Fältskog at han kjøpte en hytte på hennes naboeiendom.

Men historien tok en lite hyggelig vending, og et par år senere politianmeldte ABBA-stjernen Gert van der Graaf.

Ved flere anledninger ble han arrestert for trakassering og forfølgelse. I 2000 ble han dømt og sendt ut av Sverige. Han brøt besøksforbudet flere ganger og ble arrestert på nytt.

Ulvaeus sier i radioprogrammet at han forstår at mange synes historien er «interessant».

På spørsmål om han er forbannet på ekskonas vegne, svarer han:

– Jeg vet ikke. Bare trist og lei meg, svarer komponisten, som var gift med Fältskog fra 1971–1979 og har to barn med henne.

Da Gert van der Graaf ble dømt i 2000, fikk han to års forbud mot å returnere til Sverige. Dette forbudet ble senere forlenget.

I dag, 22 år senere, sier han på TV – ifølge Expressen – at «alt er så emosjonelt».

– For det er ikke over. Ikke for min del i hvert fall, sier 54-åringen.

Sjangerbredde

– Med «Take a Chance» tilbyr vi en dokumentar som spenner over flere sjangre, krim, musikk, mystikk og fankultur, sier Martin Backlund, Managing Director for Prime Video Nordics, i markedsføringen.

– Vi tror at denne lokale historien vil være av interesse for mange, legger han til.

IKONER: Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad og Agnetha Fältskog, her i Polen i 1976.

