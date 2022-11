ÅPNER OPP: Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston forteller om prøverørsbefruktning

«Friends»-stjernens barnløshet har vært et tema i årevis. Nå forteller hun at hun som 53-åring er lettet over å slippe å forholde seg til problemstillingen lenger.

Skuespilleren røper i et intervju med Allure at hun også har forsøkt å bli gravid ved hjelp av IVF – «in vitro fertilisering», også kjent som prøverørsbefruktning.

Aniston måtte i mange år tåle mye spekulasjon i offentligheten rundt hvorvidt hun ikke skulle få barn snart.

I intervjuet sier hun at hun hadde en svært tøff periode i slutten av 30-årene og 40-årene sine, med problemer ingen visste om.

Og det var ikke slik at hun ikke forsøkte å bli gravid, røper hun.

– Alle år etter år med spekulasjoner ... Det var veldig tøft. Jeg gjennomgikk IVF, drakk kinesisk te, alt det der. Jeg ville gitt hva som helst for at noen hadde sagt til meg: «Frys ned eggene dine. Gjør deg selv en tjeneste.» Du tenker bare ikke slik. Så, her er jeg i dag. Skipet har seilt, sier hun til magasinet.

* VG kommer med mer