TV-PAR: Sarah Shahi som Billie og Adam Demos i rollen som Billies gamlekjæreste, Brad. De to er sammen også privat. Foto: AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

Sarah Shahi om Netflix-erotikk: − Redd og tent på samme tid

Sarah Shai (41) spiller rollen som splittet småbarnsmamma i TV-serien «Sex/Life».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Dramaserien, som har fått mye omtale for sine mange heftige sex- og nakenscener, topper i skrivende stund listen over de mest sette seriene og filmene på Netflix i Norge.

Sarah Shahi spiller hovedrollen som Billie Connelly, som tilsynelatende har livet på stell med barn og en stabil mann. Billies fortid, derimot, er av det mer utsvevende slaget – og det er når fortid møter nåtid at Shahis rollefigur går på en smell.

Skuespilleren innrømmer overfor Hollywood Reporter at det var med skrekkblandet fryd hun takket ja til prosjektet.

– Vel, for å være helt ærlig med dere, så var jeg både litt redd og litt tent på samme tid. Følelsesmessig måtte jeg bevege meg inn på noen ganske så rå og sårbare steder som jeg aldri tidligere har hatt mulighet til å stifte bekjentskap med på TV, sier hun og legger til.

– Fysisk måtte jeg også utlevere meg selv.

LANG KARRIERE: Sarah Shahi, her på et Golden Globe-arrangement i Los Angeles i 2021, debuterte som skuespiller i 2000. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

41-åringen peker imidlertid på at det er mennene som er gjenstand for den aller mest nærgående filmingen. Hun mener at mens sexscener på film og TV normalt legger vekt på mannens nytelse, så er det motsatt i «Sex/Life». Der er det mennene som i hovedsak tilfredsstiller kvinnene.

Spiller mot kjæresten

Da Shahi fikk vite at manuset til «Sex/Life» var skrevet av en kvinne og at ulike kvinner hadde regien, ble hun ekstra pirret.

– Det var en mulighet for meg til å stå for noe, for feminitet, og å være en stemme på en måte jeg synes er viktig for kvinner verden over.

På Twitter diskuteres det vilt om TV-erotikken er god eller dårlig. Mange spør seg også om det kommer en sesong to. Enn så lenge er det uvisst.

Dramaserien baserer seg på boken «44 Chapters About 4 Men». De mannlige hovedrollene betjenes av amerikanske Mike Vogel (41), som spiller ektemannen, og australske Adam Demos (36) i rollen som den «farlige» eksen.

Shahi og Demos er også kjærester i virkeligheten. De skal ha forelsket seg på TV-settet. På valentinsdagen delte hun dette bildet på Instagram:

I virkeligheten har Shahi tre barn med skuespiller-eksmannen Steve Howey (43), som hun ble separert fra i fjor vår og skilt fra i april i år.

– Du kan være mamma og samtidig ønsker å være en seksuell gudinne. Det ene utelukker ikke det andre, uttalte Shahi til Us Magazine i helgen.

Shahi uttalte for øvrig i podkasten «Watch With Us» nylig at hun lenger har ønsket å spille skikkelig sexy, men at muligheten har latt vente på seg.

– Alle har ønsket å hyre meg til tøffe roller og betalt meg for å beholde klærne på. Selv har jeg ganske lenge nå drømt om å få være litt mer dristig, og samtidig vise tårer og fremstå mer sårbar.

Shahi er imidlertid ikke helt fersk når det gjelder utfordrende roller. Hun spilte også i «The L Word» tidlig på 2000-tallet, der hun figurerte som Carmen.

TREKANTDRAMA: Brad (spilt av Adam Demos) og Sarah Shai som Billie og Billies ektemann Cooper (spilt av Mike Vogel). Foto: COURTESY OF NETFLIX

I disse dager er hun for øvrig i ferd med å runde av arbeidet med sin aller største filmrolle til nå, nemlig i «Black Adam», mot blant andre Dwayne Johnson (49).

Shahi er amerikansk med iranske og spanske aner. Opprinnelig het hun Aahoo Jahansouzshahi. Stjernen kan skilte med 20 år i bransjen, og TV-seerne har også opplevd henne i serier som «Chicago Fire», «Alias» og «The Rookie».

«Sex/Life» topper også i flere andre land, viser denne oversikten.

