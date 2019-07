RØYKING: Dacre Montgomery som Billy Hargrove i sesong 2 av «Stranger Things». Foto: Courtesy Netflix

Netflix kutter røyking etter «Stranger Things»-kritikk

Strømmegiganten lover å stramme inn på røyking i nye produksjoner.

Avgjørelsen kommer ifølge CNN etter kritikk mot serien «Stranger Things», der det var tobakk å se i hver episode i de første to sesongene.

«Fra nå av vil alle nye prosjekter som vi bestiller som har aldersgrense 14 år og yngre for TV eller 13 og yngre for film, være frie for sigaretter og e-sigaretter – med unntak av der det er en grunn til det for historisk eller faktisk nøyaktighet» Det skriver en talsperson for Netflix til CNN.

Også i produksjoner rettet mot eldre målgrupper, vil Netflix kutte ned på tobakken, «Med mindre det er essensielt for kunstnerens kreative visjon eller fordi det definerer rollefiguren (ved at det er viktig av historiske eller kulturelle grunner)»

SESONG 3: Cary Elwes som ordfører Larry Cline med et taobakksprodukt i sesong 3 av «Stranger Things». Foto: Netflix

Det er en fersk rapport fra den amerikanske antirøyking-interessegruppen The Truth Initiative som viser at scener med røyking vises hyppigere i Netflix-serier enn i serier på lineær-TV, samt at hyppigheten økte fra sesongen før til 2016/17-sesongen.

Rapporten, som gjennomgikk 13 Netflix-serier og telte antall visninger av tobbakksprodukter, konkluderte med at «Stranger Things» i første sesong viste 182 tilfeller, mens sesong 2 bød på hele 262.

Netflix understreker at de støtter kunstnerisk frihet, men at de samtidig anerkjenner at røyking er skadelig og at det kan påvirke unge mennesker på negativ måte når det fremstilles i positivt lys på skjermen.

Ifølge The Guardian er anbefalingen fra The Thruth Initiatives at samlige strømmetjenester kutter all tobbakkbruk i filmer og serier retter mot yngre seere.

