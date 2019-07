VOKSEN: Cameron Boyce ble 20 år. Her er han på et arrangement i California 25. april i år. Foto: ROBYN BECK / AFP

Hyller avdød barnestjerne: – Jeg elsket den guttungen

Adam Sandler er blant dem som uttrykker sorg på sosiale medier etter at det ble kjent at 20-årige Cameron Boyce er død.

Skuespilleren Cameron Boyce har blant annet spilt i flere serier på Disney Channel, og mot Adam Sandler i filmen «Grown Ups» fra 2010 og i oppfølgerfilmen fra 2013.

Tidlig søndag morgen amerikansk tid ble det bekreftet at 20-åringen hadde gått bort. Han døde ifølge en talsperson for familien i søvne etter å ha fått et anfall «knyttet til den medisinske tilstanden han fikk behandling for».

VETERAN: Cameron Boyce hadde rukket å medvirke i mye til tross for sin unge alder. Her i Hollywood i april 2017. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

– Det er med et virkelig tungt hjerte vi meddeler at vi har mistet Cameron. Verden har nå mistet et av sine sterkeste lys, men ånden hans vil leve videre gjennom godheten og medfølelsen til alle som kjente og elsket ham , sa talspersonen, ifølge BBC.

Komiker Adam Sandler spilte Boyces pappa i filmene, og har lagt ut en hilsen til filmsønnen på Twitter, sammen med et bilde av Cameron.

«For ung. For god. For morsom. Han var bare den snilleste, mest talentfulle og greieste ungen. Jeg elsket den guttungen. Han brydde seg så mye om familien sin – så mye om verden. Takk, Cameron, for alt du ga oss. Så mye mer var på gang. Våre hjerter er knuste».

Sandler kondolerer også til de pårørende i sin hilsen.

Søndag har også en talsperson for Disney Channel uttalt seg om Boyce:

«Fra en tidlig alder drømte Cameron Boyce om å dele sitt utrolige talent med verden (...) Han var en utrolig talentfull skuespiller, en spesielt omsorgsfull og omtenksom person og fremfor alt en kjærlig og hengiven sønn, bror, barnebarn og venn.»

Ifølge CNN var Cameron født og oppvokst i Los Angeles. Han begynte å opptre gjennom dans, og fortsatte med reklame, TV og film, ifølge biografien hans på Disney Channel.

Filmdebuten hans var i skrekkfilmen «Mirrors» mot blant andre Kiefer Sutherland i 2008. Han spilte også i rundt hundre episoder av TV-serien «Jessie». I 2015 var han for første gang å høre i TV-serien «Descendants», der han hadde stemmen til Carlos – Cruella de Vils teåringssønn. Siden har det blitt flere «Descendants»-filmer der Boyce spiller selv. Den tredje er ferdig innspilt, men har ikke blitt sluppet ennå.

Publisert: 07.07.19 kl. 20:33