NY SERIE: Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger og Pål Sverre Hagen i «Exit». Foto: Ingeborg Klyve/Fremantle/NRK

Slik blir høsten på NRK: Mørkt finansdrama og dobbel Hivju

Tobias Santelmann, Jon Øigarden og Pål Sverre Hagen er på rollelisten i kanalens nye, storslåtte dramasatsing.







Tirsdag presenterte NRK sine nye produksjoner som blir å se på skjermen i høst. Lanseringen fant sted på Vega scene i Oslo, og til stede var flere av kanalens profiler og skuespillere.

Én av høstens storsatsinger er dramaserien «Exit» som er basert på samtaler med fire menn i det norske finansmiljøet. De tyr til vold, narkotika og prostituerte for å få et «avbrekk» i hverdagen.

I mars vant serien prisen International panorama under seriefestivalen Series mania, som ble arrangert i Frankrike.

På rollelisten står blant andre Simon J. Berger, Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Pål Sverre Hagen, Agnes Kittelsen og Ine Marie Wilmann.

Til VG forteller Jon Øigarden (48) at han aldri har møtt noen av de fire finansmennene ansikt til ansikt.

– Men jeg har sett opptak der de lar seg intervjue. Serien er basert på deres fortellinger, og så har vi trukket fra og lagt til ut fra det, forteller han.

«Exit»-Innspillingen startet på forsommeren i fjor, og ble ferdigstilt i september.

– Jeg har jo hørt om folk som gjør ekstreme ting, selv om de i utgangspunktet er oppegående. Det å høre og se dem fortelle sine historier fikk meg til å tenke «Hva i all verden er det de tenker på»? Hvorfor gjør de dette? Jeg får meg ikke til å skjønne at de er i stand til det, erkjenner den 48 år gamle skuespilleren.

– Men det er klart, det er jo forskjell på folk. Disse fire representerer en gruppe mennesker, men gjenspeiler ikke alle. De får fram mye dårlig, men også mye som er gøy - og et liv der de lever «her og nå». Jeg må si jeg blir fascinert av livsstilen. De har mye penger, så jeg kan på et vis skjønne at de drar ting litt lenger, sier Øigarden til VG.

Her er noe av hva du kan se på NRK i høst:

Slik beskriver NRK sine nysatsinger:

«Hellums kro» – humordrama

Når eieren av to veikroer på hver side av E6 pensjonerer seg, bryter det ut full krig mellom de to daglige lederne. Begge ser seg selv som rettmessige arvtagere til kro-imperiet.

Premiere: Oktober

Medvirkende: Bjarte Tjøstheim, Gine Cornelia Pedersen, Henrik Elvestad, Kristoffer Olsen, Sofia Knudsen Estifanos og Finn Schau.

NY KOMISERIE: Bjarte Tjøstheim i «Hellums kro» Foto: Ole Christian Michelsen/NRK

«Exit» - mørkt drama fra det norske finansmiljøet

Adam, William, Henrik og Jeppe er en del av finanseliten i Norge. De har tilsynelatende alt: Penger, karriere og familie. Men de kjeder seg. I jakten på spenning, tyr de til vold, narkotika og prostituerte. Ønsket om en «exit», et avbrekk i hverdagen, har gjort at de fire har visket ut alle moralske grenser. Og enn så lenge har de kommet unna med det.

«Exit» er en mørk og sjokkerende dramaserie basert på historiene til fire menn i Norges finansmiljø. Samtalene med de fire fant sted våren 2017 i Oslo.

Premiere: September

Medvirkende: Simon J. Berger, Tobias Santelmann, Jon Øigarden Pål Sverre Hagen, Agnes Kittelsen og Ine Marie Wilmann med flere.

FINANSDRAMA: Agnes Kittelsen spiller Hermine, som opplever å bli ført bak lyset av sin finansmann. Foto: Ingeborg Klyve/Fremantle/NRK

«Hotell Kash King» – oppdageksesferd og kulturreise i Rwanda

Hva gjør du om bestemoren din vil at du skal ta over familiebedriften i Rwanda? Du tek henne på ordet, selvsagt. I denne dokumentarserien blir vi med når skuespiller og programleder Kashfa King Gashamura, også kjent som Kash King, og kjæresten Anoushka reiser til Rwanda, landet kjent for sine tusen åser.

Men det viser seg at det oppstår omtrent like mange utfordringer når de vil oppfylle sin egen og bestemors hotelldrøm.

Premiere: September

Medvirkende: Kashfa King Gashamura og Anoushka Nordby

«Nattens arvinger» – internasjonalt fantasy-drama for tenåringene

Tre europeiske kringkastere, NRK, tyske NDR og nederlandske NPO samarbeider om denne storsatsingen spekket med magi og spenning: Det er slutten på 1800-talet, og vampyrer blir jaktet på.

Gjennom femten år gamle Alisa følger vi de fem vampyr-klanene som er igjen i Europa. De stoler ikke på hverandre, men om vampyrene skal overleve, må de unge fra hver klan samarbeide.

Premiere: Oktober

Medvirkende: Ines Asserson, Mina Dale, Ulrik William Græsli med flere.

«Hos Peder» – hverdagsterapi for individ og par

I denne sesongen møter vi både småbarnsforeldre og enkeltindivider i terapirommet. Lytterne blir blant annet kjent med Therese og Alexander, som lurer på om den en gang så store kjærligheten er i ferd med å drukne i bleier, barnehyl og søvnløse netter, Marit, som sliter med overspising og kredittkortgjeld, og Morten, som er nyskilt og uten venner i en ny by. Han trenger en ny kurs for livet sitt.

Premiere: August

Medvirkende: Peder Kjøs, Therese, Alexander med flere.

TVILLINGSJELER: Kristofer Hivju og Marlon Langeland i «Twin» Foto: Eirik Evjen/Nordisk Film Production/NRK

«Twin» – Kristofer Hivju i «dobbeltrolle»

De eneggede tvillingbrødrene Adam og Erik lever helt forskjellige liv – den ene er ansvarlig familiefar, den andre en surfeboms som til slutt mister alt. Han søker hjelp hos broren, men får det ikke. Det ender til slutt i en slåsskamp mellom de to, og når Ingrid, kona til Adam prøver å skille de, dør Adam. Det var en ulykke, men ser ut som et mord.

For å slippe fengsel, overtaler Ingrid Erik til å overta identiteten til Adam. Men det er vanskelig å leve som noen en ikke er.

Premiere: Oktober

Medvirkende: Kristofer Hivju, Rebekka Nystabakk, Marlon Langeland, Nanna Blondell, Mathilde L. H. Cuhra, Gunnar Eiriksson med flere.

Publisert: 18.06.19 kl. 13:58