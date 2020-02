BLID: Tiril Sjåstad Christiansen er både tydelig og blid som ny programleder i Farmen Kjendis. Foto: TV2

TV-anmeldelse «Farmen Kjendis»: Fortsatt greit på landet

Kjendis på gård er fremdeles triveligere enn kjendiser på tur. Kanskje litt for trivelig.

Nå nettopp

Fjerde sesong av programmet som sementerte Lothepus sin kjendisstatus er tilbake. Nye seks sammenhengende uker der tolv kjendiser skal leve som for hundre år siden. Tidligere det mektigste kjendisopplegget på norsk TV. I år har det allerede fått sterk konkurranse med Jon Almaas og Melina Johnsen sin anføring av «71 Grader Nord -Kjendis».

Årets deltagere fremstår som en både roligere og mer kompetent bukett enn tidligere år. I alle fall på papiret.

Hollywoodfrue Gunilla Persson vil lære seg å melke. Den nye bergenseren Tommy Sharif satser på å bli storbonde første uken. Per Sandberg tar også sikte på å bli storbonde første uken. Mímir Kristjánsson satser på å bygge en sosialistisk gård. Uten storbonde. Youtuber Hanna-Martine Slåttland Baller gleder seg til å ikke ha tilgang på mobil. Kjendis-TVpersonlighet og 21-åring Adrian Sellevoll ser fram til å snakke med gamlinger.

Triana Iglesias mener at en ku bare er en stor gresshund. Hege Bøkko tror ikke det er noe problem å reise hundre år tilbake i tid. Oppfinner Erik Alfred Tesaker tror muligens han er i jobbintervju, og kaller seg perfeksjonist. Blogger Stina Bakken hater alt fra poteter til innvoller, og håper at det fantes pasta i 1920. Vidar Villa står aldri opp før 11–12 tiden og er usikker på hvordan det passer inn på gården. Mens Anita Hegerland virker å ha med seg hele sangboken fra barneskolen på minnet.

SAMME BÅT: Rødt og Frp samarbeider endelig på Farmen Kjendis. Her ved Mímir Kristjánsson og Per Sandberg. Foto: TV2

Vi er i Finnskogen på Innlandet. Rett ved svenskegrensen skal denne brokete gjengen drive en gård slik den ble drevet i 1920. Første episode viser utfordringer med å få vann, noen søte valper og kattunger. Tommy Sharif skjønner ikke svensk, så han må snakke med Gunilla Persson på engelsk. Gunilla Persson skjønner ikke så mye norsk heller, men synes Tommy er en gentleman.

Storbondekampen blir mye mindre dramatisk enn man skulle tro med denne gjengen. Deretter svinser programmet av gårde i sin egen joviale rytme, der spesielt noen av resultatene av romfordelingen og de påfølgende kommentarene om snorking er ganske artig. For ikke å snakke om å se Tommy Sharif ro, og et nærstudie av Mímir Kristjánssons frykt for høns.

ENGELSK: «Hollywoodfrue» Gunilla Persson er den som går lengst ut av sin egen komfortsone i årets «Farmen Kjendis» Foto: TV2

Fjorårets kjendisvinner, Tiril Sjåstad Christiansen, følger ikke bare opp Gaute Grøtta Grav som programleder, men tradisjonen med å vinne Farmen og så bli programleder etterpå. Hun tar akkurat så lite plass som programlederen skal i dette programmet. Det føles egentlig veldig greit at det ikke er en romsdaling som holder i tømmene lenger. Spesielt siden hun er hakket mildere og mer blidt nedpå enn sin forgjenger. Det var på tide med et skifte.

Summen av dette programmet er jo like mye avhengig av hvordan deltagerne krangler seg imellom. I de to første programmene er det noen som forsvinner fullstendig, og noen som tar fryktelig mye plass. For det meste går det ganske greit.

Og så må det snart komme et program der helt vanlige folk gjør kjendisting.

Anmelderen har sett de to første episodene

Publisert: 18.02.20 kl. 18:43

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser