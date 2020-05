Anmeldelse av «The Great»: «Make Katarina great» – igjen?

«DEN STORE» SOM UNG KVINNE: Elle Fanning i «The Great». Foto: HBO Nordic

Enda en TV-serie om Katarina II, bedre kjent som Katarina den store (1729-1796)? Kom det ikke en om den russiske tsarinaen/keiserinnen så sent som i fjor?

Jo, det gjorde det. Men OK. «Catherine the Great» (2019) hadde Helen Mirren (74) i rollen som kvinnen som brakte opplysningstiden og moderniteten til det store landet i øst. Denne har Elle Fanning (22).

Som vi skjønner: Den forrige handlet om den modne og mektige Katarina. Denne handler om den unge og ærgjerrige.

Og ærgjerrig er hun, Katarina, der hun forlater Tyskland for å gifte seg med Peter III (1728-1762). Hun har hodet fullt av ideer og impulser fra opplysningstiden, franske filosofer og europeiske intellektuelle, og kofferten full av bøker, kultur og vitenskap.

Om vi skal tro «The Great» (det skal vi ikke, i hvert fall ikke fullt ut, men akkurat dette poenget har nok noe for seg), falt disse i fullstendig ufruktbar jord ved palasset i St. Petersburg.

EN BAVIAN: Nicholas Hoult i «The Great». Foto: HBO Nordic

Peter III er nemlig en komplett idiot. En bavian, utelukkende opptatt av å spise, drikke og pule. Nicholas Hoult har etter alt å dømme basert store deler av sin skuespillerinnsats på Hugh Lauries toskete prinsregent i «Blacakdder III» (1987). De som har sett den, vil forstå at dette er dårlige nyheter for Russland.

Peter ble avsatt ved et kupp, og erstattet av sin hustru, i 1762. Historien vi blir fortalt i «The Great» er den om hvordan tanken om å rydde ektemannen av banen gradvis modnet seg i Katarinas hode.

Katarina fremstilles som en slags moderne «Gucci-feminist», en ung kvinne fylt til randen med «girl power» og gode hensikter. Hun vil bringe Russland inn i den nye tid, utdanne nasjonens befolkning, og er enda mer pro-vaksinasjon enn Ingeborg Senneset. Hun vil også ta seg godt ut i flotte kjoler.

SAKTEGÅENDE SAMLIV: Nicholas Hoult og Elle Fanning i «The Great». Foto: HBO Nordic

Katarinas angivelige «nymfomani» er sagnomsust, og trolig kraftig overspilt av hennes fiender (som hevdet at hun hadde sex med en hest). Keiserinnens promiskuitet blir ikke ignorert i «The Great», en serie der sexscenene dukker opp hvert femtende minutt, minst. Men den blir ikke tungt vektlagt heller.

Tvert imot: Katarina oppfører pent, i hvert fall inntil mannen hennes «forærer» henne en elsker å ha på si. Det er Peter som er den uforbederlige horebukken.

«DEN ANDERE KVINNEN» – VED ÉN AV DEM: Charity Wakefield i «The Great». Foto: HBO Nordic

Tonen er ment å være humoristisk og uærbødig, uten at det egentlig skjer eller sies så mye gøy i «The Great». Peter og hans hoffnarrer bælmet vodka, skrek «huzzah!» og kastet glassene i steingulvet et førtitalls ganger i løpet av de fem timene undertegnede så. Det var ikke like festlig hver eneste gang.

Den hovedansvarlige bak manuset, Tony McNamara, var én av to forfattere bak den glitrende «The Favourite» fra 2018. En virkelig besk og burlesk fortelling, som beveget seg i et lignende miljø som «The Great»: Blant dekadente kjøtthuer og innavlede aristokrater.

Men enten så var den filmens regissør, Yorgos Lanthimos, svært viktig for det endelige resultatet, eller så har McNamara mistet tennene siden da. For «The Great» strekker seg aldri mot lignende høyder. Den nøyer seg med å være en lett blanding av nevnte «Blackadder», scenografien fra Sofia Coppolas «Marie Antoinette» (2016) og den liksom «edgy» kåtskapen fra TV-serien «The Tudors» (2007-2010). Med en dæsj «Love and Death» (Woody Allen, 1975) attåt.

«VI MÅ SNAKKE SAMMEN»: Nicholas Hoult og Elle Fanning i «The Great». Foto: HBO Nordic

Den er svakere enn alle de der, med mulig unntak av «The Tudors». Problemet tør være velkjent fra nyere «streaminghistorie»: Det er ikke nok godt materiale i dette stoffet til å forvare åtte og en halv time og 10 episoder. På langt nær, faktisk.

Til å være så full av sex, brutalitet, fyll og vakre unge mennesker, glir «The Great» oppsiktsvekkende sakte og begivenhetsløst frem. Den begynner å gjenta seg selv allerede i episode to. Undertegnede så alle episodene HBO ga meg tilgang til, seks i tallet. Jeg lærte ingenting nytt etter den første timen. Følelsen av déjà vu og tidtrøyte ble raskt påtagelig.

PATRIARK PÅ KNÆRNE: Adam Godley i «The Great». Foto: HBO Nordic

Det vi får se mye av, i tillegg til flott produksjonsdesign, er talentfulle skuespillere som trår vannet i et for kjedelig manus. Hoult kanaliserer som sagt Laurie, og gjør det godt. Det er fint å se karakterskuespillere som Adam Godley, som erkebiskop og «patriark», få boltre seg. Phoebe Fox, som Katarinas husholderske og våpendrager Marial, er en kynisk nytelse.

«HMM, KAN JEG RYDDE HAM AV BANEN NÅ?»: Elle Fanning planlegger sitt neste trekk i «The Great». Foto: HBO Nordic

Og det må jeg si: Elle Fanning gjør en imponerende bredspektret innsats i det som ikke er verdens mest velskrevne rolle. Hennes Katarina går fra og være ung og naiv, via en periode som et motstykke til Jane Austens snusfornuftige «Emma», til å bli en voksen, kalkulerende kvinne. Besnærende godt gjort, ikke minst med tanke på Fannings fremdeles unge alder.

Men ellers: For lite – og altfor langt.

