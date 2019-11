SKAPTE TRENGSEL: Det oppsto trange tilstander blant publikum under Travis Scott-festivalen Astroworld i helgen, men heldigvis ble ingen alvorlig skadd. Foto: Paul R. Giunta / Invision

Trampet ned på Travis Scott-festival

Tre personer ble sendt til sykehus etter at det oppsto tumulter i forkant av Travis Scotts festival Astroworld i Houston i helgen.

Flere medier, deriblant NME, rapporterer at det oppsto trengsel ved inngangen rett før dørene ble åpnet blant alle som hadde ventet på å komme tidlig inn for å sikre seg gode plasser foran scenen.

Tre personer skal ha blitt sendt til sykehus med mindre skader i beina. Travis Scott delte selv en video av hendelsen på sin Instagram-konto.

Dette er andre gang at Travis Scott arrangerer Astroworld. Festivalen har vært utsolgt i lang tid, selv om artistnavnene først ble kjent nå rett før helgen. Foruten Scott selv, opptrådte Marilyn Manson, Pharrell, Marilyn Manson og Rosalia.

Det er ikke første gang at sikkerheten kommer i søkelyset under en konsert med Travis Scott. I 2015 ble rapperen arrestert etter at han angivelig skal ha oppfordret publikum til å rive ned gjerdene og storme scenen under sin opptreden på Lollapalooza-festivalen.

Scott rømte den gang scenen, men ble raskt innhentet av politiet og arrestert.

I sommer spilte Travis Scott for øvrig på Stavernfestivalen. Da var det mye snakk om at han også hadde med seg sin berømte kjæreste, Kylie Jenner, men det viste seg ikke å stemme.

