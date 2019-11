GIFT: Tori Spelling og Dean McDermott på en premiere i Los Angeles i februar i år. Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tori Spellings ektemann Dean McDermott: – Monogami er vanskelig

Stjerneparet har vært gift i 13 år og har fem barn sammen. Men å være trofast, er ikke lett.

Dean McDermott (52) har for lengst blitt avslørt i utroskap. I 2014 innrømmet han og beklaget sine feiltrinn overfor Tori Spelling (46) i all offentlighet. Hun valgte å tilgi.

Det betyr ikke at ekteskapet i dag er en dans på roser. McDermott sier i et TV-intervju med Us Weekly at han sliter med å holde seg til kun én kvinne.

– Monogami er vanskelig, og det er det mange grunner til, regner jeg med.

– Vi har dette naturlig innebygde begjæret i oss. Og vi menn, vi har på en måte dette behovet for å spre sæden vår overalt. Det har ligget i DNA-et vårt for millioner av år. Ikke bare det – er man i et forhold, så er det i tillegg hardt arbeid. For det er det. Alle forhold er komplisert, sier han.

Kanadiske McDermott forklarer at når man kommer til et krisepunkt, så må man bare stå i det.

– Man må brette opp ermene og finne løsninger.

Sex daglig

Også Tori Spelling har innrømmet at monogami krever en skikkelig innsats. Da fembarnsmoren tidligere i år var gjest i ektemannens populære pappa-podkast «Daddy Issues», uttalte hun at «man er jo i konstant forandring».

– Hvis man er på ulikt ståsted, må man prøvde å utvikle seg mer for å møtes.

McDermott selv mener å vite hvordan man skal klare å holde sammen på tross av alt. I podkasten i forrige uke, røpet han at han og kona har sex hver dag.

– Man er aldri for trøtt til å ha sex. Kona mi er j ... hot», skrøt han.

Til US Weekly forklarer McDermott at både han og Spelling med årene er blitt tykkhudet med tanke på skandaleskriverier og spekulasjoner. Tidligere ble han «helt sprø» av å gå og tenke på at hele verden visste hva de gikk gjennom.

– I dag har Tori og jeg det bedre enn noensinne. Vi har vært gjennom så mye sammen. Deriblant en skikkelig nedtur. Men kjærligheten forsvant aldri. Ja, det var mye sinne, men i dag står vi sterkere.

Paret inviterte for noen år siden offentligheten inn i det mest private av det private gjennom realityserien «Tori & Dean». I dag er Spelling aktuell i den nye «Beverly Hills 90210»-serien, som vises på C More og TV 2 Sumo.

I selvbiografien «Spelling it like it is» i 2013 innrømmet amerikanske Spelling at nesten alle pengene etter faren Aaron Spelling er svidd av på luksus, og at hun har måttet legge seg på et helt annet nivå. De siste årene har hun kun hatt sporadiske roller på TV-skjermen.

