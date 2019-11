ØVER PÅ ALT: Emilie Nereng. Foto: Thomas Talseth, VG

Emilie Nereng i «Skal vi danse»: – Prøver på veldig mye mer enn å være pene og sexy

Dommer Tore Petterson mener at de kvinnelige deltagerne flyter på utseendet.

Fire deltagere er igjen i årets «Skal vi danse» på TV2 – to mannlige og to kvinnelige.

De sistnevnte har en fordel, ifølge en av de fire dommerne, Tore Petterson.

Til TV2 uttaler han dette lørdag formiddag:

– Nå ser man at guttene kanskje har vært flinkere til å ta til seg tilbakemeldingene. Jentene går kanskje litt videre på at det er fint å være sexy og pen, men det holder ikke i en dansekonkurranse. Her må man levere god dans.

– Satt på spissen

VG møter Emilie Nereng i «Skal vi danse»-studio rett før sending, og spør hva hun synes om dommerens utsagn.

– Dette er jo «Skal vi danse» med korte kjoler, baris og ... det er jo en del av gamet. Men jeg føler at jeg på trening jobber veldig mye med alt annet enn utseendet, sier hun.

I SVING: Emilie Nereng og Santino Mirenna under sin slowfox lørdag kveld. Foto: Espen Solli/TV 2

Den andre gjenværende kvinnelige danseren er Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30).

– Jeg skjønner på en måte hva han mener, men jeg føler at både jeg og Jørgine prøver på veldig mye mer enn å være pene og sexy, sier Nereng.

– Er det en diskriminerende uttalelse, synes du?

– Det er satt på spissen, sikkert. Og vi har jo sett at gutta også har fått veldig gode poenger for å være sexy, haha.

23-åringen påpeker at hun jobber med alle tilbakemeldinger dommerne gir henne.

– Og så har vi jo fire forskjellige dommere som pirker på sine forskjellige ting.

Nereng har notert seg at det er ønsket at hun skal være mer «gæern» og ute av skallet. Og hun bærer ikke nag til dommer Petterson.

– Jeg er kjempeglad i Tore, han vil bare at jeg skal være en råtass.

PÅ GULVET I KVELD: Jørgine Vasstrand og dansepartner Jørgen Nilsen fikk toppscore for sin wienervals. Foto: Espen Solli/TV 2

Dette er dansene lørdag kveld:

* Emilie Nereng og Santino Mirenna: slowfox til «Dancing On My Own» (Calum Scott-versjonen av Robyn-låten), samba med Tore Petterson til «Hot-Hot-Hot» av Arrow.

* Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya: samba til «Magalenha» av Sergio Mendes, tango med Egor Filipenko til 2WEIs versjon av Deep Purples «Smoke On The Water».

* Victor Sotberg og Rikke Lund: samba til «Fy faen» av Hkeem og Temur, paso doble med Trine Dehli Cleve til Connie Francis’ «Malaguena».

* Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen: wienervals til «Dangerous Woman» av Ariana Grande, jazzdans med Merete Lingjærde til «Waterfall» av Sia/Pink.

