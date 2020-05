SKUESPILLERPAR: Lili Reinhart og Cole Sprouse på en filmpremiere i Los Angeles i fjor vår. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medier: Brudd for «Riverdale»-paret

Lili Reinhart (23) og Cole Sprouse (27) skal ha avsluttet forholdet.

Det melder en rekke store amerikanske medier, deriblant People, Elle, «Entertainment Tonight» og E! News.

De to TV-stjernene, begge aktuelle i Netflix-serien «Riverdale», har vært sammen i tre år, om enn litt av og på. Paret har hele tiden ligget ganske lavt i terrenget, men nå er det flere måneder siden de figurerte sammen i sosiale medier.

Det er kilder nær de to som informerer om at Reinhart og Sprouse nå ikke lenger er kjærester lenger. Paret selv har til gode å uttale seg offentlig om det angivelige bruddet.

Det har vært spekulert i knute på tråden og utroskap de siste par månedene, men Sprouse bet fra seg på Instastory i april og sa at han ville ha seg frabedt ondsinnede rykter.

Under det siste bildet av seg og Sprouse som Reinhart postet i november i fjor, har fansen det siste døgnet postet fortvilte kommentarer over at TV-yndlingene ikke lenger er sammen.

Også i «Riverdale» har de to spilt kjærester, i rollene som Betty Cooper og Jughead Jones, og der har det i likhet med virkeligheten vært tidvis turbulent.

Reinhart er i tillegg kjent fra blant annet serien «Surviving Jack» og fjorårsfilmen «Hustlers». Sprouse på sin side huskes av mange som barnestjerne i «Zack og Codys søte hotelliv» og «Hannah Montana».

I mars i fjor ble «Riverdale» rammet av et stort tap, da skuespiller Luke Perry brått døde – 52 år gammel.

