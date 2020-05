KJENDISPAR: Scott Disick og Sofia Richie på en tilstelning i Los Angeles i fjor. Foto: Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medier: Slutt mellom Scott Disick og Sofia Richie

Scott Disick (37) og Sofia Richie (21) skal ha avsluttet det tre år lange forholdet.

Nå nettopp

En rekke amerikanske medier melder at det er over og ut for paret.

E! News skriver at de «får bruddet bekreftet» fra kilder nær paret.

Det hevdes at det ikke er noe dramatikk bak bruddet, men at Scott nå skal prioritere helsen, mens Sofia ønsker «å gå egne veier». Hun skal ha flyttet de fleste av sakene sine ut av Scotts hjem.

les også Khloe Kardashian raser mot rykteflom

Elle er blant mediene som melder nyheten.

Scott har den siste tiden søkt profesjonell hjelp på grunn av mentale utfordringer. Da enkelte medier for kort tid siden meldte at han hadde sjekket inn til rusavvenning, slo han imidlertid tilbake og sa at det ikke var rusproblemer som lå til grunn for behandlingen.

Scott og Sofia selv har ennå ikke kommentert det påståtte bruddet, men Sofia har i det siste postet ting på Instastory, som kan vitne om kjærlighetssorg.

Scott er best kjent fra realityserien «Keeping up with the Kardashians», som Kourtney Kardashians (41) ekssamboer og far til deres tre barn.

Fått med deg dette dramaet? Artikkelen fortsetter under videoen:

Da Scott nylig hadde bursdag, tilbrakte han den i Utah med ekskona og barna – uten at Sofia var til stede, skriver US Weekly, som også omtaler det angivelige bruddet.

Det var kort etter bruddet med Kourtney at bilder av Scott og den 16 år yngre modellen begynte å dukke opp i mediene.

les også Kourtney Kardashian trapper ned TV-jobben

Scott og Sofia har aldri gjort noe for å skjule at de er kjærester, men de snakker sjelden om privatlivet. I 2018 betrodde imidlertid Sofia – datter til poplegenden Lionel Richie – til Sydney Morning Herald at hun og Scott er bestevenner:

– Og det er det sterkeste båndet vi har. Vennskapet har alltid ligget i bunnen, og så har det ordnet seg derfra. Jeg er veldig glad.

De to har avsluttet forholdet også tidligere, for så å finne tilbake til hverandre. Enkelte venner av de to ser ikke bort fra at det kan skje også denne gangen, mens andre ifølge New York Post betrakter bruddet som endelig.

Ifølge kildene har Scott og Sofia fortsatt kontakt med hverandre.

Publisert: 28.05.20 kl. 10:05

Les også

Fra andre aviser