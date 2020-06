«MYE SHOW, LITE MUSIKK»: Will Ferrell og Rachel McAdams i «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga». Foto: Elizabeth Viggiano / Netflix

Filmanmeldelse «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga»: Idioti Grand Prix

Det er vanskelig å parodiere det som i utgangspunktet er lykkelig latterlig. Som Will Ferrell erfarer.

KOMEDIE

«Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga»

USA. 16 år. Regi: David Dobkin

Premiere på Netflix fredag 26. juni

Med: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens, Melissanthi Mahut, Mikael Persbrandt, Demi Lovato

Amerikanerne vet ikke stort om Eurovision Song Contest, men det tradisjonsrike kitsch-fesjået har i alle fall en alliert i Will Ferrell. Komikeren er gift med en svensk kvinne, og pleier alltid å få med seg det pop-lavkulturelle showet når han ferierer hos söta bror.

Lars Erickssong er en barnemann av det slaget Ferrell har spilt et utall ganger før: En fyr som er så oppslukt av én ting, og bare én ting, at han praktisk talt kan karakteriseres som en idiot. Disse mennene er enten hovne og arrogante, eller livsfjerne og naive. Det er den sistnevnte komboen som gjelder her.

Islandske Lars ser lyset da ABBA vinner ESC med «Waterloo» i 1974. Rett bak ham står barndomsvennen Sigrit (McAdams), som også bli betatt – så betatt at hun for første gang i sitt liv sier/synger noe.

Lars og Sigrit er «sannsynligvis» ikke søsken. Forbehold må tas da Húsavik er et lite samfunn, og Lars’ far, den staute Erick (Brosnan), har ord på seg for å være «Islands vakreste mann».

Som voksne har Lars og Sigrit et band sammen. Én dag, mange år etter «Waterloo», og fordi musikk-Island er blitt rammet av en dramatisk ulykke, går drømmen i oppfyllelse. Fire Saga, som duoen heter, er videre fra den islandske finalen, på vei til den internasjonale i Edinburgh.

VIDERE TIL FINALEN!: Rachel McAdams og Will Ferrell i «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga». Foto: Aidan Monaghan / Netflix

Erick er flau. Han synes sønnen er en tåpe. Bankmannen Victor Karlosson (Persbrandt) er i harnisk – han mener at Island, på konkursens rand for bare noen år siden, ikke kan risikere å vinne, og med det være nødt til å punge ut for neste års finale.

I Edinburgh blir Lars og Sigrit imponert av absolutt alt. De møter en rekke tidligere ESC-deltagere, i rollene som seg selv: Jamala, Netta, Loreen, Conchita Wurst, vår egen Alexander Rybak!

De møter også dekadente kontinentale typer som russiske Alexander Lemtov (Stevens, fra «Downton Abbey», som koser seg glugg) og den greske divaen Mita Xenakis (Mahut). Disse går ikke av veien for å drive våre to gudsord fra landet-helter fra hverandre.

DEKADENT TYPE: Dan Stevens som russisk slagersanger i «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga». Foto: John Wilson / Netflix

Akk. Hvordan skal dette gå? Omtrent som i alle andre Will Ferrell-komedier, skal det vise seg.

Ferrell, lenge verdens morsomste mann, har fått noe sendrektig over seg i senere år, og «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga» er i det hele tatt mer småsøt enn egentlig morsom.

At den er søt skal i sin tur i stor grad tilskrives Rachel McAdams, som ikke bare blomstrer som komiker (se «Game Night» fra 2018 for ytterligere bevis), men også er filmens hjerte. Man føler med den infantile, men skikkelige Sigrit, der hun fortvilt forsøker å holde den blindt egosentriske Lars i tømme.

ISLANDS HÅP: Will Ferrell og Rachel McAdams i «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga». Foto: John Wilson / Netflix

«Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga» er mer oppblåst enn en komedie bør være (over to timer), og det er paradoksalt at sekvensene som virkelig spruter – de absurd overdådige musikknumrene, komplett med spesialskrevne sanger som stort sett tar den vilt varierte ESC-«estetikken» brukbart på kornet – føles for korte.

Ja, og så er det synd at den glødende karismatiske Brosnan ikke får mer tid på skjermen.

Undertegnede humret en del, og lo med magen ved et par anledninger («Semen & Garfunkel»). Men jeg må med sorg konstatere at «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga» ikke er så morsom som det var grunn til å tro og håpe at den skulle bli.

KITSCH OF KOSTYMER: Will Ferrell og Rachel McAdams i «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga». Foto: John Wilson / Netflix

