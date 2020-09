MYSTERIUM: En ung Torunn Rugaas med bilde av sin forsvunne datter, Marianne. Foto: AGDERPOSTEN

Moren til Marianne om ny TV-dokumentar: – Helt inn i sjelen min

I 39 år har Torunn Rugaas (63) stilt opp i pressen i håp om å finne ut hva som skjedde med datteren. Med denne dokumentaren setter hun punktum.

Nå nettopp

– Det har vært så mange nedturer. Hvert eneste håp om et endelig svar har ført meg opp i skyene, men nå er jeg mye flatere. Egentlig har jeg ingen forhåpninger lenger. Jeg vil heller få gleden av gode nyheter enn å bli skuffet enda en gang, sier Torunn Rugaas til VG.

– Hva legger du i gode nyheter?

– Det betyr at saken er oppklart. Når premieren nå vises, ønsker jeg egentlig ikke å ha kontakt med pressen mer. Dette blir det siste fra meg. Nå må jeg klare å komme meg videre. Skal jeg gjøre noe mer nå, må det være fordi noen står på døren min med endelig beskjed.

NÅ: Torunn Rugaas har i halvannet år bidratt til TV-dokumentaren som nå håper å kaste nytt lys over saken. Foto: TV 2

Marianne-saken er en av Norges største krimgåter. Etter at seksåringen fra Risør gikk til butikken 340 meter fra hjemmet 28. august 1981, har ingen sett henne.

I halvannet år har Mariannes foreldre jobbet tett med Novemberfilm om «Mysteriet Marianne» som har premiere på TV 2 tirsdag.

– Det var en stund siden jeg hadde gjort noe, så jeg var ganske klar på at jeg ville bidra. Alt må prøves. I dag klarer jeg å leve med det som har skjedd.

De pårørende har sett hele serien på forhånd. En annen liten jente forestiller Marianne på skjermen.

– For meg er det veldig sårt å se akkurat de scenene. Jeg har kjent på mye depresjon underveis, og det har vært mange dager under dyna, innrømmer Rugaas.

Likevel har det vært terapi for Mariannes mamma å dykke ned i saken igjen. Det har dukket opp mye familien ikke visste.

les også Barna som ble borte

Det mest krevende var TV-intervjuene ansikt til ansikt.

– Det gikk helt inn i sjelen på meg – helt tilbake til den dagen det startet. Jeg måtte kjenne på de følelsene igjen. Det var det tøffeste, sier Rugaas, som bare var 18 år da hun fødte Marianne.

Hun fylte 25 år to uker etter forsvinningen. Rugaas og Mariannes far, Morten Ziender, hadde skilt lag, og Rugaas var i et nytt forhold og mamma til en fire uker gammel jentebaby da tragedien rammet familien.

– Jeg var helt borte den første uken, men så måtte jeg holde meg på bena, enten jeg ville eller ikke. Opp gjennom årene har jeg nesten kjent på misunnelse overfor dem som har mistet et barn under andre omstendigheter. Foreldre som vet hva som skjedde, og som har en grav å gå til. Jeg håper folk forstår meg rett. Det aller vanskeligste er ikke å vite.

SPORLØST BORTE: Marianne Rugaas Knutsen var seks år da hun forsvant. Foto: PRIVAT

Morten Ziender (66) har fortalt til TV 2 at han fortsatt leter etter datteren, at han etter tips fra publikum drar ut med spaden for å grave etter levninger.

– Det har vært Mortens måte å jobbe på. Jeg har gjort det på en annen måte, stilt mye opp i pressen, brukt synske og andre alternative ting. Men jeg har aldri brukt spade. Morten og jeg har utfylt hverandre, mener Rugaas.

les også Derfor fascineres du av true crime

Selv om hun har liten tro på at saken skal løses, mister Rugaas aldri helt håpet.

– Det er jo derfor vi stiller opp her. Selvsagt har jeg håp.

Dessuten vil hun ikke at folk skal glemme.

– Jeg har møtt så mange som ikke har vokst opp med saken, journalister som ikke har peiling, og der jeg må fortelle hele historien før vi kan begynne. Men nå er jeg snart 64 år, så jeg må sette en stopper for meg selv snart.

MOR OG DATTER: Torunn og Marianne fra gode tider. Marianne elsket klær og skiftet flere ganger daglig. Foto: PRIVAT

– Hvordan er det å være mammaen til den lille jenta som forsvant?

– Mange ganger i det daglige så glemmer jeg hvem jeg er. Etter de første 20 årene slappet jeg mer av. Det er ikke alltid lenger et tema i vennegjengen. Jeg er to personer, Torunn og mor til Marianne.

Rugaas husker ikke hvem hun var før Marianne forsvant, hva slags humor hun hadde for eksempel.

– Jeg har levd lenger med denne saken enn uten. Alt blir en vane. Tiden leger ikke alle sår, men man lærer seg å leve med dem. Hva er alternativet? Legge meg inn på psykiatrisk? Ta mitt eget liv? Jeg har en datter og et barnebarn på 14 år, som er livets dessert. Så alternativet til ikke å klare mer, er veldig dårlig.

– Hva tror du skjedde med Marianne?

– Så langt har jeg aldri tort å tenke.

– Hvor stort håp har du om at datteren din er i live?

– Ingen kan si hundre prosent sikkert at hun er død, at hun er drept. Men jeg er realistisk, så jeg tror kanskje det var det som skjedde. Men er det én prosent sjanse for at hun lever, så holder jeg den muligheten åpen.

les også Mange forsvinningssaker fortsatt uløst

Rugaas «snakker» ofte med Marianne. Det har hun gjort i alle år, men ikke lenger hver dag.

– Men hun er alltid i tankene mine.

Det tok noen år før Rugaas klarte å kjenne på glede igjen. Hun gir alle årene med jobb i hotell- og restaurantbransjen mye av æren for at hun holt seg oppe. I tillegg reiser hun mye.

– I forhold til mange andre har jeg det godt.

Samme dag som serien har premiere, setter Rugaas kursen mot Rondane med Inkaskolen får å bo i lavvo i nesten en uke. Der er fokuset på å leve i nuet og legge det negative bak seg.

– Jeg er kjempesliten nå, så det blir godt å komme bort.

GRAVER: Journalist Anne Marte Adolfsen i «Mysteriet Marianne». Foto: TV 2

I dokumentaren stiller journalist og opptaksregissør Anne Marte Adolfsen og produsent Inger-Lill Persett spørsmål ved store deler av etterforskningsarbeidet i saken.

– Det er veldig bra, mener Rugaas, som har vært svært kritisk til mye av politiets arbeid.

Publisert: 01.09.20 kl. 08:20

Les også

Fra andre aviser