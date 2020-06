MOTPARTER: Kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde, og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand. Foto: Telia/Eivind Senneset, TV 2

TV 2 om Telia: – Dette går faktisk ikke an

Telia hevdet å ha kontaktet TV 2 med et tilbud, men TV-kanalen sier de ikke fikk tilbud før etter at Telia hadde varslet media – og kaller det en kjempebrøler.

Nesten en halv million nordmenn mistet TV 2s kanaler forrige helg, da Telia-eide Get og TV 2 ikke klarte å komme til enighet om en ny avtale. Den gamle avtalen utløp nemlig 31. mai.

Siden forhandlingsbruddet har situasjonen virket svært anstrengt. Fredag kveld fremstår kommunikasjonen dem imellom som rotete.

Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia melder i en e-post til VG fredag ettermiddag at de i dag har meddelt TV 2 at de mener det vil være til kundenes beste at de inngår en avtale basert på dagens prisnivå med et noe lengre tidsperspektiv enn hva TV 2 foreslo onsdag.

– Det vil gjøre at kundene våre igjen kan se på TV 2s kanaler samtidig som partene kan snakke videre for å finne frem til en varig langsiktig løsning, sier Lunde i en e-post.

TV 2: – Har avslått vårt tilbud

TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sier imidlertid på telefon til VG at de ikke har mottatt noen henvendelse fra Telia.

– Dette går faktisk ikke an, skriver Willand i en e-post til VG.

– Jeg ble ringt opp av journalister som ville ha kommentarer om at vi hadde kommet til enighet med Telia. Jeg tok kontakt med forhandlingsutvalget, som ikke hadde hørt noen ting, forklarer hun.

– Så leser jeg i media at Telias kommunikasjonsdirektør sier at de har «meddelt TV 2» at de vil inngå en avtale basert på dagens prisnivå. De hadde ikke medelt oss noe som helst. Først 45 minutter etter kommer beskjeden til oss. Og det er noe helt annet enn enighet. De har avslått vårt tilbud, sier Willand.

– Kjempebrøler

Hun peker på at de for noen dager siden ga et tilbud om en forlengelse av dagens avtale med dagens betingelser, for at seerne skal få tilbake TV 2-kanalene slik at vi kan forhandle på bakrommet.

– Det Telia har gjort i dag er enten en kjempebrøler – eller bevisst mediestrategi. De har uansett avslått tilbudet som ville gitt seerne TV 2-kanalene tilbake. Og så har de sagt noe annet til media.

Lunde fastholdt overfor VG at tilbudet var sendt, og at det skulle befinne seg i innboksen til TV 2s spesialrådgiver John Robberstad.

Telia skylder på teknisk feil

Da VG kort etter konfronterte ham med TV 2s reaksjon, forklarte Lunde at det «dessverre ser ut til at e-posten med forslaget hengte seg opp i systemet», med det resultatet at den ikke ble mottatt rett etter at de sendte den.

– Det ble raskt ordnet opp i, og vi ser nå frem til å få en tilbakemelding fra TV 2 når de får sett på forslaget, sier Lunde.

Han legger til at han håper TV 2 bruker mer tid på å studere tilbudet og finne en løsning sammen med dem i stedet for «å krangle og komme med anklager i media».

– Lærdommen får være at man ikke alltid kan stole på de de digitale verktøyene, men det viktigste for kundene nå bør være at vi finner en god løsning sammen, sier Lunde.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SVARTE SKJERMER: Dette var meldingen på tv-skjermene til 480.000 Get-kunder som mistet TV2s kanaler. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

TV 2 s tilbud til Telia tidligere i uken gikk ut på en forlengelse av avtalen i seks måneder, på samme vilkår som i dag. Tilbudet skulle stå i en uke, og Willand uttalte at en slik forlengelse kunne gi rom til å komme til enighet.

Telia-sjefen skriver i sin e-post til VG at hovedårsaken til at de mener seks måneders forlengelse blir for kort tid, er at avstanden mellom partene har vært for stor i forhandlingene.

– TV 2s ønske om en forlengelse på kun seks måneder vil bare føre til ny frustrasjon blant TV-seerne, mener han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BRUDD: Telia og TV 2 har kranglet i en uke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lunde mener at en kort forlengelse innebærer risiko for at en ny konflikt kan oppstå om kort tid.

– Og det er ingen tjent med.

– Godt håp

Lunde sier de har godt håp om å løse konflikten med TV 2.

– Får vi nå på plass en avtale med noe lengre varighet, burde TV 2 kunne skru på TV-signalene igjen. Dette vil være bra for Gets kunder, og særlig for TV 2, fordi vi ser at stadig flere seere flytter seg over til andre kanaler og tjenester, sier Lunde.

Telia-sjefen vil ikke kommentere overfor VG hvor lang forlengelse Telia ønsker ut over de seks månedene TV 2 la frem som forslag.

– Vi ønsker ikke å kommentere detaljer i forslaget, sier Lunde.

– Taper mest

Kommunikasjonsrådgiver og partner i marketing- og kommunikasjonsbyrået Hausmann, Arne-Inge Christophersen, uttalte til VG tidligere fredag at det er Telia/Get som taper mest på konflikten.

– Det er de som har kunder som ikke får det de betaler for. Mange føler at Telia/Get ikke tar denne konflikten på vegne av dem, og de vil selvfølgelig kreve å bli kompensert for svarte TV 2-skjermer, mener Christophersen.

Lunde uttalte til VG før bruddet var et faktum at de mente TV 2s nye prisforslag var «ekstremt».

– Jeg kan ikke gå inn på eksakte summer, men det ble nesten litt useriøst. Dette uten at det er snakk om mer innhold og valgfrihet for våre kunder.

TV 2 på sin side mener at Telias vilje til å betale er for lav.

– De har kommet til bordet med forventningene om å betale mindre for mer innhold. Hovedkanalen vår har aldri gått i brudd før, men vi kan ikke gi bort innholdet vårt, det håper jeg Get-kundene forstår, forklarte Willand for en uke siden.

Publisert: 05.06.20

