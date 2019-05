SKJELLETTER I SKAPET: Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen dykket etter kamskjell i Lofoten, da de spilte inn en episode av «Truls á la Hellstrøm» i 2017. Foto: TV 2

Truls Svendsen innrømmer kamskjelljuks i «Truls à la Hellstrøm»

Først fortalte Eyvind Hellstrøm hvor lett det var å finne kamskjell. Så hoppet Truls Svendsen uti vannet for å dykke etter skjellene produksjonen hadde plassert ut.

I en podkast innrømmer TV 2 -profil Truls Svendsen at de jukset under innspillingen av «Truls à la Hellstrøm» da de var i Lofoten i 2017.

Truls Svendsen skulle dykke etter kamskjell, men det skulle vise seg å ikke bli fullt så vanskelig og tidkrevende som det i virkeligheten kan være.

– Produksjonen hadde lagt ut kamskjellene på forhånd, forteller Truls Svendsen i P3-podkasten «Heia fotball».

Innrømmelsen kommer i forbindelse med at Truls Svendsen forteller om sine opplevelser under innspillingen av den populære programserien.

– Jeg burde kanskje ikke sagt det og jeg hater å innrømme det. Men vi hadde en veldig stram produksjonsplan på dette programmet, sier Svendsen.

GRUNT DYKK:: Eyvind Hellstrøm i båten og Truls Svendsen i gang med dykking etter utplasserte kamskjell i «Truls à la Hellstrøm». Foto: SKJERMDUMP TV 2

– Wow, har bare kryr det

I starten av den aktuelle episoden av «Truls à la Hellstrøm», som fortsatt er tilgjengelig på TV 2 Sumo, ror de to ut i en trebåt for å dykke etter kamskjell. Episoden ble første gang sendt 15. november 2017.

– Kråkeboller og skjell er fantastiske og, ikke minst, eksklusive produkter. Dessverre er Truls, i likhet med svært mange nordmenn, ikke klar over hvor enkelt det er å finne disse skattene. Jeg tar derfor med meg Truls ut på sjøen, innleder Eyvind Hellstrøm.

Når de har rodd et stykke og kommet til en bukt, følger han opp:

– Wow, her bare kryr det. Det er fantastisk å se. Her lever det som bare det, sier Hellstrøm.

Svendsen får på seg dykkerutstyret og spør om ikke man egentlig får kjøpt sånne i butikken.

– Det er mye artigere å hente det selv, svarer Hellstrøm.

Mageplask

Svendsen kaster seg uti med et mageplask, og dykker ned på det som ser ut som noen meters dyp inne i en bukt.

– Er det kamskjell? spør Svendsen når han kommer opp med det første skjellet som er plassert ut av produksjonen.

– Jeg vet det ligger mer der borte. Hvorfor vet jeg det? Fordi jeg har sett dem, sier Hellstrøm.

Deretter kommer Svendsen opp med flere skjell – etter hvert ganske mange.

– Det var en stor opplevelse, sier Hellstrøm etterpå.

– Det var kjempegøy. Vi fikk jo tak i mye, også, svarer Svendsen.

– Jeg er kjempeimponert, sier Hellstrøm.

– Pleier ikke jukse

Til VG forteller Truls Svendsen at de aldri pleier å jukse på denne måten.

– Vi trenger vanligvis ikke å ta slike snarveier, men vi kunne fort brukt et par døgn på dette og det hadde vi ikke anledning til denne gangen. Hovedmålet var å vise hvordan man finner slike skjell, sier Svendsen.

Han er opptatt av å understreke at «Truls à la Hellstrøm» er et underholdningsprogram.

– Mye av humoren ligger i all knotingen med dykkingen. Jeg visste ikke hvor kamskjellene lå. Så jeg måtte dykke og lete. Vi fant også noen fine kråkeboller, sier Truls Svendsen.

TV 2 påpeker også at det var travelt.

– På grunn av en tett dagsplan, og tidspress før selve matlagingen, valgte produksjonen å legge ut kamskjellene slik at Truls rakk å gjennomføre dykket under dette opptaket i 2017. Det viktigste her var at vi fikk illustrert selve dykket, som en naturlig del av episoden, sier Anne Martha Leidland, som er presseansvarlig for «Truls à la Hellstrøm» i TV 2, til VG.

Eyvind Hellstrøm har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

